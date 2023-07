Icetex lanza primeros 1.000 créditos con nueva modalidad de pago

El Icetex anunció el lanzamiento de los primeros 1.000 créditos sociales con el beneficio de Pago Contingente al Ingreso (PCI), posibilitado por el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro.

Mediante este mecanismo, los nuevos usuarios podrán pagar su crédito mediante una deducción y retención que, en ningún caso, superará el 20 % de sus ingresos mensuales.



Otro beneficio adjunto a esta estrategia es que aquellos beneficiarios que no se encuentren empleadas o perciban un salario igual o menor a un salario mínimo mensual legal vigente no deberán realizar pago alguno, además de que no entrarán en estado de mora con su crédito ni serán reportados en centrales de información.



"Paulatinamente, estaremos migrando hacia este modelo para que sean más los colombianos que se beneficien de él. El esquema retrata un crédito más humano, con mejores condiciones que respondan a las reales necesidades del beneficiario; es decir, un crédito social", explicó Mauricio Toro, presidente del Icetex.



Esta línea de crédito está dirigida principalmente a los nuevos beneficiarios que devenguen más de un salario mínimo y no requerirá codeudor. Por otro lado, el periodo de amortización del crédito será por un máximo de 20 años después de que el usuario haya finalizado sus estudios financiados con esta línea.



Actualmente, el Icetex se encuentra adelantando con la Dian un proceso de reglamentación técnica para la implementación el sistema de seguimiento de recaudo de este mecanismo PCI.



