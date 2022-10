¿En mora con el Icetex? participe de la nueva jornada de soluciones

Con el propósito de conocer la situación de los usuarios que presentan dificultades con su crédito educativo y se encuentren en mora en su pago, el Icetex realizará del 10 al 28 de octubre la Jornada de Soluciones



De esta manera, "encontrar alternativas que normalicen su situación y obtengan beneficios, como condonaciones en intereses y exclusiones de reportes financieros en aplicación estricta de lo previsto en la ley 2157 de 2021", señaló la entidad.



La jornada, que se realizará de forma telefónica y virtual, está dirigida a los usuarios cuyos créditos educativos se encuentren en etapa de estudios con mora entre 31 y 90 días y para aquellos en etapa de amortización con mora superior a 30 días.



El horario de atención en la Feria de Soluciones será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m



Según el Icetex, quienes cumplan con los compromisos acordados en esta jornada tendrán la condonación de hasta un 100% en intereses corrientes vencidos y moratorios.



Además, si están reportados a centrales de riesgo recibirán reporte positivo para que sean excluidos de inmediato de las centrales de información financiera como lo contempla la ley de borrón y cuenta nueva que expira este 29 de octubre.



Alternativas para normalizar la cartera



Extinción: pagar el total de la obligación.



Normalización: cancelar la totalidad del saldo vencido.



Refinanciación: modificar el plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada, a fin de normalizar la totalidad de la obligación.

¿Cómo participar?

Los usuarios que tengan un crédito educativo, estén estudiando o se hayan graduado y tienen una mora de 31 a 90 días, podrán llamar a la línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3161867. También se pueden conectar ingresando a https://clicktocall.americasbps.com/Click_2_call/



Los jóvenes con crédito que supera los 91 días de mora, y han culminado su etapa de estudios, se puede comunicar a la línea gratuita nacional 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211. También se pueden conectar a https://ws-bpm.inconcertcc.com/C2CIcetex/ o a través de videollamada en el link https://ws-bpm.inconcertcc.com/VCIcetex/



