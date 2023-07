Invima da su versión sobre paciente que murió esperando medicamento

Este 15 de julio, la joven Daniela Gallego, oriunda del municipio de Rionegro (Antioquia), falleció en horas de la noche debido a una leucemia avanzada, esto mientras esperaba un fármaco que no se encontraba disponible en Colombia.

Dicho medicamento, llamado Cidofovir de 75 mg/ml Solución inyectable fue solicitado por la familia de la joven desde finales del mes de junio a petición de los médicos que la atendieron en la clínica Somer en el municipio antioqueño, según contó Diana María Morales, madre de Daniela.



"Fue difícil traerlo, incluso con recursos propios quisimos traerlo, pero no hubo manera de hacerlo. Mi hija se complicó esperando ese medicamento y ya en este momento, aunque está autorizado, no está disponible para que los doctores se lo apliquen", mencionó a 'Noticias Caracol', días previos al fallecimiento de la paciente.



La directora de la clínica, Ana María González, explicó para dicho noticiero que "en este momento en el centro médico todavía no tenemos el medicamento que necesita Daniela. Estamos haciendo los trámites y estamos esperando que se pueda aplicar. El pronóstico de Daniela es reservado. Esperemos que pueda salir adelante", agregando que se hicieron "todas las gestiones pertinentes, la EPS autorizó, pero estamos pendientes de lo que diga el Invima para poderlo tener a tiempo para la recuperación de Daniela. Esperamos que así sea".



La respuesta del Invima

La autoridad sanitaria del país, por su parte, mencionó recientemente que la solicitud de importación del medicamento Cidofovir fue radicada por la familia de la paciente el 14 de julio de 2023 en horas cercanas a las 2:00 p. m., petición que fue resuelta por la entidad ese mismo día, y que cuya autorización fue otorgada a Daniela cerca a las 11:00 p. m.



