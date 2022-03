Impulso en el consumo, el aporte local a la inflación.

La inflación escaló nuevamente en febrero y llegó a 8,01%. Así lo dio a conocer el sábado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y aunque buena parte del impulso en los precios sigue relacionada con la coyuntura global que ha afectado el precio de los insumos, buena parte de la canasta básica también ha sido afectada por este efecto ya.



Algunos rubros, como los alimentos, ya alcanzaron una inflación anual de 23,3%, mientras que los precios de los restaurantes y hoteles, que recogen la categoría de comidas fuera del hogar, se ubicó en 12,41%, y otras como el transporte se ubicaron en 7,44%.



Hace unos días, el presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, aseguró que parte del efecto que se está viendo en la inflación deriva no solo de la coyuntura internacional, sino también de presiones de demanda.



Santamaría aseguró que aunque es una gran noticia que el consumo, tanto de los hogares como del Gobierno, está creciendo bastante, pues impulsa el PIB, aseguró que “eso tiene un lado oscuro”. Y añadió que “nos han calmado diciendo que el problema inflacionario es importado, en parte es así, pero una demanda creciendo al 15% nos muestra que tenemos un componente muy grande, y gran parte de eso viene de crecimientos del consumo”.



Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores, aseguró que “es difícil calcular dentro de la inflación que tanto es un efecto importado y que tanto un efecto local”, pero indicó que en el caso de los alimentos, el hecho de que los insumos hayan subido tanto es una de las claves de la inflación, pero no la única.



“En el rubro de alimentos también vemos como muchas personas en temporada de vacaciones pagaron esos costos no solo en línea con el incremento de los precios de los alimentos, sino también gracias con el ajuste de los incrementos de los restaurantes que vinieron en parte impulsados por el incremento en el salario mínimo”, dijo Tovar.



Además, reiteró, en el componente de alimentos hay un alto componente especulativo, “el cual tampoco podemos medir”.



Adicional a esto, Tovar reconoció que el efecto de la tasa de cambio le pegó a muchos insumos importados.



Y si bien los alimentos son la categoría que más pesa en la inflación, otro componente que también tiene una participación importante en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la categoría de arriendos y servicios públicos. Aunque la categoría registró el pasado febrero una variación anual de 4,47%, su aporte a la variación de 8,01% de la inflación es de 2,47 puntos porcentuales.



“En arrendamientos muchos cánones no subieron el año pasado, y este ajuste se seguirá viendo en varios meses, porque no a toda la gente se le vence el contrato en enero. Y los servicios públicos también tienen un efecto de incremento en los precios de la energía, y este precio suele estar indexado al precio de los combustibles y se ha visto una gran demanda a nivel nacional frente a la energía por la reactivación”, explicó.



EL PESO DE LOS INSUMOS



Una parte importante del aumento de los precios que están experimentando los consumidores tiene que ver directamente con los costos que está acarreando la producción.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó a este medio que “el componente importado es en esencia el encarecimiento de insumos como fertilizantes y concentrados que dependen en buena medida de la oferta importada”.



Según Oviedo, existe un volumen importante de importaciones en fertilizantes y otros insumos, y de allí que el alza en precios de insumos como el maíz y soya en los alimentos concentrados ha encarecido el pollo y los huevos, así como el concentrado y los farmacéuticos encarecen la carne de res y la leche; la harina de trigo encarece el pan, la coya los aceites combustibles, y las autopartes y el componente logístico encarece motos y vehículos.



Así mismo, en la última semana el Dane también divulgó los resultados para el Índice de Precios del Productor (IPP) de febrero del 2022, el cual registró un aumento de 3,23% en su variación mensual, y llegó a un dato anual de 30,27%.



En febrero, el aumento en los precios que perciben los productores para bienes producidos para el consumo interno fue de 1,61%, lo que lleva a una variación anual de 25,09%, mientras que para los exportados, el aumento del IPP fue de 3,38%, y la variación anual ya está en 44,03%.



Además, en febrero, los precios asociados a la agricultura, ganadería y pesca subieron 7,11% y los referentes a la minería 5,31%, con lo que en el último año el agro ha visto alzas de 49,74%. Por su parte, la minería tuvo un alza de 64,08%, mientras que el sector industrial ha sentido un incremento del 17,35% en su IPP.



