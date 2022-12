'El daño pudo ser mayor': balance de incendio en Barranquilla

El pasado 21 de diciembre se presentó un incendio en la terminal portuaria Compas, en Barranquilla, por causas aún desconocidas en la planta de líquidos del operador Bravo Petroleum. Se trató de la explosión de un tanque de almacenamiento de combustibles líquidos.



Ante la situación, que aún no se resuelve en su totalidad, diferentes compañías y entidades gubernamentales empezaron a trabajar para apagar las llamas que se extendieron en el sector y que cobraron la vida de un bombero.



Este evento causó, además, el cierre de la vía 40 entre la glorieta del barrio de Las Flores y la calle 85 con Vía 40.

Una de las primeras reacciones fue por parte de la Aeronáutica Civil, la cual desplegó su apoyo en el servicio de extinción de incendios de los bomberos aeronáuticos.



Por su parte el Ministerio de Energía aseguró que ha trabajado de la mano de Ecopetrol y los agentes mayoristas con el propósito de asegurar el abastecimiento de combustibles en la región, el cual no se ha visto afectado y “se encuentra plenamente garantizado para todo el mes de diciembre”, manifiestan.



Sobre pérdidas monetarias, si bien fue consultada la terminal Compas, indican que aún no cuentan con un balance preliminar sobre el valor en infraestructura o elementos. Sin embargo, según expertos, estas podrían ser millonarias.



Al respecto, Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria (asociación que agremia a las 10 terminales portuarias de Barranquilla), indicó que el buen trabajo entre empresas y entidades gubernamentales, han permitido mantener bajo cierto control el incendio que aún no termina. Además recalcó que no habrá desabastecimiento de combustible, como lo indicó el Ministerio.



“Había un temor sobre el abastecimiento de gasolina, pero se anunció que Ecopetrol el 24 de diciembre traerá un buque (…) Vale señalar que en este evento se ha evidenciado una gran solidaridad entre las terminales portuarias y todos los que han salido a apoyar, ha sido una situación crítica, se consumió el primer tanque, el segundo no se pudo apagar, pero se ha evitado que el daño haya sido mayor”, dijo.



Las operaciones portuarias aún se encuentran suspendidas, sin embargo, al tratarse de un evento imprevisto, las aseguradoras serán quienes se encarguen de los sobrecostos, indica Ariza.



“Esta noche iniciarán a zarpar algunos buques hacia su destino y que no lo habían podido hacer por el cierre, es una excelente noticia (…) no me atrevo a dar un dato sobre las pérdidas ya que es por fuerza mayor, pero un buque que llega normalmente, el late time (por motivos ajenos no puede operar), puede ser entre US$15.000 y US$30.000 día, pero en este caso de fuerza mayor, la terminal no paga los sobrecostos ni el importador, es un tema de aseguradoras o no se cobran.”, remarcó.



Actualmente un segundo tanque está tratando de ser estabilizado.

