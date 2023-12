'Fintech' aceleraron la inclusión financiera en Colombia durante el 2023

Las 'fintech' se han convertido en un motor para impulsar la inclusión financiera, beneficiando a esta población desatendida.



Según el Índice de Inclusión Financiera (IIF) del Grupo Credicorp, durante el 2023 Colombia aumentó 0,9% sus indicadores de inclusión financiera respecto al 2022, un escenario positivo impulsado por las fintech, empresas que ofrecen servicios financieros en línea y que ahora atienden a población que antes no tenía acceso a este tipo de servicios.



Durante 2022, según el mismo estudio, el puntaje de Colombia fue de 44,7 sobre 100, mientras que en 2023 se ubicó en 45,6, lo que indica que aumentó el número de personas que lograron acceder a trámites bancarios digitales. Sin embargo, este es un mercado en el que se debe continuar trabajando para abarcar a población que continúa desatendida en diversas regiones del país.

Gracias a la creación de productos cada vez más adecuados a las necesidades financieras de los usuarios y a la puesta en marcha de plataformas tecnológicas, los servicios financieros en Colombia están llegando a zonas donde, anteriormente, la banca tradicional no tenía cobertura.



Tal es el caso de RapiCredit, compañía colombiana que otorga microcréditos en los estratos 2 y 3. Daniel Materón, CEO de la compañía, mencionó que, ante las necesidades financieras de la población desatendida por el sector financiero del país nace RapiCredit, créditos digitales que se aprueban en segundos, sin trasladarse y al que pueden acceder estas personas.



“Identificamos dos necesidades puntuales en la población a la que atendemos. En primer lugar, la banca tradicional no confía en ellos por su historial crediticio, sumado a que sus actividades económicas, al ser mayormente informales o independientes, no representan fiabilidad para el otorgamiento de un crédito. En segundo lugar, las zonas donde viven son un desafío de movilidad, ya que es complejo encontrar una sucursal física de alguna entidad bancaria”, señaló.



Estas acciones e iniciativas han contribuido a la disminución de las brechas económicas en el país, por ejemplo, el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero aumentó de 91,2 % en 2022 a 92,3 % en 2023, según el mismo estudio de Grupo Credicorp. Este crecimiento se debe principalmente a la mejoría en términos de acceso a cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y seguros.

Además, según Colombia Fintech, en Colombia el 76% de la población que está activa en el sector financiero lo hace a través de soluciones fintech. Esto significa que alrededor de 28 millones de colombianos utilizan servicios financieros ofrecidos por empresas tecnológicas.



En el caso de Julio, hoy en día, ha logrado financiar sus giras musicales, y las inversiones que su carrera amerita, con créditos ofrecidos por la compañía RapiCredit. Además, gracias a su positivo manejo de estos servicios, ha incrementado su score en las centrales de riesgo y es cada vez más perfilado para obtener créditos de montos mucho mayores por la banca tradicional.



Este es un panorama muy alentador para la inclusión financiera en Colombia ya que cada vez más personas tienen acceso a Internet y a dispositivos móviles, lo que facilita el uso de servicios financieros digitales. Las fintech han logrado cerrar brechas que la banca tradicional mantenía muy marcadas.



“Aunque hemos logrado grandes avances en términos de inclusión, aún queda un largo camino por recorrer. Seguimos trabajando por disminuir brechas de género en el acceso al crédito y seguir llevando soluciones eficaces a las zonas rurales del país”, finalizó Materón.



