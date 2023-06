4 de cada 10 colombianos no usan plataformas financieras digitales

Un estudio realizado por el Grupo Credicorp y la firma Ipsos analizó cuál es el panorama de la inclusión y la digitalización financiera para observar el avance que se ha registrado en estos dos campos en la región.



(Lea más: Los retos que aún enfrenta la inclusión financiera)

Los resultados obtenidos se basan en información recopilada en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, México, Argentina y Panamá, en donde se estudió la frecuencia de uso de plataformas financieras digitales y el empleo de estas tanto en el pago de productos y servicios como en la realización de transferencias financieras.



En ese sentido, y considerando el nivel de empleabilidad de los usuarios, los datos se clasificaron en tres niveles: usuario no digital (no usa plataformas financieras), usuario ocasional (las utiliza menos de una vez al mes) y usuario recurrente (las emplea una o más veces al mes).



(Más noticias: Nómadas digitales: por qué esta vida no es tan fácil como se cree)



En el caso de Colombia, el reporte destacó que en promedio 4 de cada 10 colombianos (Un 40 % de la población) no hace uso de medios digitales para realizar transacciones financieras. Esto representa una mejoría con relación al año anterior, cuando se registró que 6 de cada 10 (60 %) se consideraban ‘usuarios no digitales’.



Por su parte, la proporción de usuarios ocasionales alcanzó el 56 %, lo cual, no solo es un aumento, sino que demuestra que 6 de cada 10 personas utilizan medios financieros digitales al menos una vez al mes.



El número de usuarios recurrentes en el país también reporta una mejora significativa al ubicarse en 37 %, lo que representa un incremento de 16 puntos porcentuales en comparación con el 2022.



(Más noticias: Colombia, segundo país del mundo en estafas por uso de criptomonedas)

En lo que sí se destacó el país fue en la medición que se hace sobre la utilidad de los medios digitales. Archivo particular

En cuanto a los productos financieros, el informe señala que en el país el uso de billeteras móviles para la compra y pago de productos y servicios aumentó 12 puntos durante el año, ubicándose en 28 %, un resultado que ubica a Colombia en el primer lugar en ese indicador.



También se destaca que el 16 % de colombianos hace uso de aplicativos de celulares de entidades financieras para pago de productos y servicios, estando por debajo de países como Chile, Argentina y Ecuador.



Respecto al uso de banca por internet para realizar pagos, solo el 15 % de colombianos emplea este medio, lo que ubica a Colombia por debajo de países como Panamá, Chile y Argentina.



(Lea más: Las claves económicas que marcarán la semana en Colombia y América)



Con respecto al informe, Enrique Pasquel, gerente de asuntos corporativos del Grupo Credicorp, señaló que los resultados obtenidos permiten evidenciar el trabajo que se está realizando en el país en materia de inclusión financiera y digitalización.



Sin embargo, a pesar de los avances, aún existe una oportunidad de seguir impulsando el acceso a los productos financieros en la región.



PORTAFOLIO