¿Cómo sería el nuevo indicador para la energía? Esto es lo que se sabe

En medio del debate de los altos precios de la energía eléctrica, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció una serie de medidas para afectar el indexador que se usa en algunos de los componentes de la tarifa de este servicio público.



Fueron dos resoluciones emitidas por la entidad regulatoria y que, entre otras, buscaban que el indexador en algunos casos no fuera el IPP sino el menor entre IPP e IPC como límite superior y el límite inferior se establezca en 0%.



Ahora bien, en este momento tanto la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, señalaron que dentro de las medidas de largo plazo que se estaban estudiando estaba establecer un indicador específico para el sector eléctrico.



Esta información fue corroborada por el director de la Creg, Jorge Valencia, que señaló que es un proceso que se está trabajando con el Dane y el Banco de la República para llegar a un nuevo indicador que no tenga estas variaciones repentinas que ha tenido el IPP durante los últimos meses.



Natasha Avendaño, comisionada experta de la Creg, destacó también que dentro del resorte de acciones de la entidad no se encuentra la creación de un nuevo indicador, sino que corresponde a las responsabilidades del Dane.



“La definición de un nuevo indicador no es competencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Con respecto a los contratos bilaterales, la Creg no puede establecer qué indexador se usa, solo se establece que debe ser un indicador de precio colombiano. La única autoridad estadística autorizada para establecer un índice de precios es el Dane”, dijo la experta.



Con respecto a la inclusión del Banco de la República en la discusión, los comisionados explicaron que esto se hace en vista a los posibles impactos que podría tener una modificación de este tipo en la inflación de este servicio público.



Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, señaló que es una buena decisión, en vista de que era una de las peticiones que ya venía haciendo hace un tiempo el sector.



De acuerdo con la experta, esto se debe a que el IPP (Índice de Precios al Productor) no refleja los comportamientos específicos del sector, dado que este tiene en cuenta, por ejemplo, el alza de precios en la industria manufacturera, agrícola o de minas y canteras, con lo que el sector eléctrico no ve los impactos inflacionarios de la misma forma.



“Es lo que estamos esperando desde hace tiempo. Hace un año y medio empezamos a mandar cartas para que se tomen decisiones de fondo con respecto a este indexador”, aseveró.



Fonseca señala que si bien es una medida en la dirección correcta para el sector, la adopción debe ser rápida. “Me preocuparía es que no lo apliquen de inmediato sino que esperen a que se vayan venciendo los ciclos de los componentes, que tienen una duración mínima de 5 años”.



A la opinión de que el indexador propio del sector es una necesidad se une Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen. De acuerdo con la líder gremial, el IPP se ha usado por costumbre comercial como actualizador de los contratos. De acuerdo con Gutiérrez, este debe tener en cuenta las realidades inflacionarias propias del sector y no se vea afectado el precio por sectores ajenos.



Por el momento, las conversaciones entre la Creg, el Dane y el Banco de la República están en proceso para estructurar el indexador, como informó la Creg.



Sin embargo, voces del sector consideran que esta es una necesidad que debe abordarse con celeridad en vista de que el IPP genera distorsiones en el mercado eléctrico.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio