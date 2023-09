Billeteras digitales se consolidan como motor de inclusión financiera

Grupo Credicorp lanzó la tercera edición de su Índice de Inclusión Financiera (IIF) en Colombia, Chile, México, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá y Bolivia, un documento que busca ser una herramienta para comprender los retos de la inclusión financiera en la región y tomar decisiones estratégicas que permitan el acceso de más personas al sistema financiero formal, así como la profundización del uso de este.



Para la construcción del IIF, elaborado por Ipsos, se consideran las dimensiones de Acceso, Uso y Calidad Percibida. Asimismo, se definió una escala del 0 a 100, en la que un mayor puntaje significa un mayor nivel de inclusión financiera. Según el IIF, el promedio obtenido por los ocho países analizados es de 45,5, lo cual significa una mejoría de 1,3 puntos frente al informe de 2022.



Por su parte, Colombia registra un puntaje de 45.6, levemente por encima del promedio regional y mejorando cerca de 1 punto frente a la medición anterior, con lo cual se mantiene la tendencia positiva en inclusión financiera en el país. El país, registró calificaciones de 62,1 en Calidad Percibida, 48,6 en Acceso y 26,3 en Uso.



Y es que, si bien todos los indicadores registraron ligeros aumentos, el ahorro en el país se mantuvo en el mismo nivel frente a la edición anterior. Según el IIF, solo 1 de cada 10 colombianos (10 %) ahorra dentro del sistema financiero formal, 5 puntos porcentuales por debajo del promedio regional (15 %) y continúa en el último lugar en este indicador.



Este resultado está ampliamente relacionado con la proporción de personas que indica no haber ahorrado dinero en Colombia, el cual se ubicó en 75 %, regresando a niveles vistos en la primera edición del IIF (2021). Adicionalmente, se destaca que del porcentaje que sí logró ahorrar, pero lo hizo fuera del sistema financiero, el 50% indica que lo hizo en algún lugar dentro de su casa, es decir, bajo el colchón.

Billetera digital iStock

El caso de Colombia

Colombia destaca en la dimensión 'Acceso', pues el 95% de los encuestados cuenta con algún producto de ahorro o seguro, lo cual ubica al país muy por encima del promedio regional. Sin embargo, las cifras caen en cuanto a la tenencia de productos de crédito, pues solamente el 26 % de los colombianos cuenta con al menos un producto de este tipo, por debajo del promedio regional y deteriorándose frente a la edición anterior, algo que puede explicarse por las altas tasas de interés.



Por otra parte, en el último año, el número de personas que cuenta con billeteras digitales se disparó en Colombia. El 61% de los encuestados manifestó contar con un producto de este tipo, aumentado 15 puntos porcentuales frente a 2022. El país incluso duplica el promedio regional actual, que es de 31 %.



Colombia también se destaca por sus buenos resultados en el indicador de barreras para acceder al sistema financiero, pues el 77% de los colombianos no encuentran ningún obstáculo para hacerlo. Así, el país supera el promedio regional en cerca de diez puntos porcentuales y solo lo pasa Argentina, en donde 82% de la población no identifica barreras. Luego de tres años, ya es una tendencia que Colombia siga mejorando en este frente.



“El crecimiento constante en la inclusión financiera en Colombia pone de manifiesto la necesidad de revisar indicadores puntuales para identificar dónde existen aún obstáculos que impiden un mayor crecimiento en el país. Consideramos una enorme fortaleza el ámbito de las billeteras digitales, en donde Colombia se pone a la cima del continente”, explicó Alejandro Pérez-Reyes, COO del Grupo Credicorp.



En cuanto a la dimensión 'Uso', Si bien esta dimensión registró una leve mejoría, aun Colombia se mantiene por debajo del promedio regional (30.5). En esta edición, IIF reveló que el 70% de los colombianos no utiliza ningún producto financiero en el lapso de un mes, registrando una caída de 4pps frente a la edición anterior y siendo uno de los niveles más altos entre los países estudiados. Por otro lado, en el último año el 35% de los colombianos realizó transferencias de dinero a través de medios formales, aumentando 9 pps frente al anterior IIF.



En cuanto al auge de billeteras digitales, el número de usuarios frecuentes (diario o semanal) de billeteras móviles se disparó 25 puntos porcentuales durante el 2023, y se ubica en el 52%, solo superado por Argentina (67 %), Panamá (67 %) y Perú (62 %).



“En el Grupo Credicorp estamos convencidos de que la inclusión financiera está directamente relacionada con el progreso de los países. La tercera edición del Índice de Inclusión Financiera nos permite identificar las tendencias en esta materia, por lo que esperamos que podamos contribuir al diseño de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población general”, concluyó Pérez-Reyes.

