Gobierno y confianza lastran Índice de Libertad Económica: ¿qué implicaciones tiene?

Esta semana arrancó con una noticia poco alentadora para el contexto económico en Colombia, puesto que el país pasó de la posición 62 a la 84 en el ranking del Indicador de Libertad Económica (IEF por sus siglas en inglés), que realiza cada año la Fundación Heritage y el diario The Wall Street Journal, con el fin de garantizar economías sanas en el mundo.



En este reporte, el país tuvo un puntaje total de 59,2 puntos, que lo dejó por debajo de naciones como Kosovo, Paraguay, Italia, Montenegro y México. Para entender un poco mejor lo mal que es este puntaje, hay que decir que los primeros lugares alcanzaron los 83,5 (Singapur); 83 (Suiza); Irlanda (82,6); Taiwán (82,2) y Luxemburgo (79,2).



Este indicador, según sus desarrolladores, mide aspectos como la seguridad jurídica, el tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y la apertura del mercado; todo esto por medio de 12 variables que revisan puntos como los derechos de propiedad, libertad del mercado y financiera, carga fiscal y la integridad del gobierno, entre otras.



Para el centro de pensamiento Libertank, esto debe ser un llamado de alerta para todos en el país, ya que con los 59,2 puntos alcanzados, se pasó de ser un territorio de ‘libertad moderada’ a una nación ‘mayormente no libres’, lo cual es algo que no se ve con buenos ojos en el contexto internacional.



“Este retroceso se debe a una serie de políticas estatistas implementadas por el Gobierno actual, que han generado incertidumbre y debilitado las bases de nuestra libertad económica. La creciente intervención del Gobierno en la economía, bajo la falsa promesa de bienestar, ha traído consigo una realidad diferente: más control, más regulaciones, y un entorno cada vez más hostil para las empresas”, explicaron.

Por otra parte, sostienen que “la vulnerabilidad de nuestro sistema judicial a interferencias políticas y una corrupción rampante han exacerbado el problema, socavando la confianza en nuestras instituciones y limitando la capacidad de los empresarios para innovar y crecer”.



Esto se corrobora al desagregar cada una de las 12 variables y determinar que los puntos peores calificados fueron: derechos a la propiedad (45), integridad del gobierno (38,1), salud fiscal (19,5), libertad financiera (50) y efectividad judicial (58,3).



Ante esto, desde Libertank resaltan que los aspectos de mejora urgente están relacionados con los anuncios de tranquilidad que se puedan enviar desde el Gobierno Nacional, dejando claro que se respetarán los compromisos adquiridos y no se tocarán los contratos o las vigencias futuras, como se busca actualmente.



“¿Cómo llegamos aquí? A través de una narrativa peligrosa anti-mercado y el anti-empresa, viendo en el Estado el único actor capaz de garantizar el bienestar, ignorando las lecciones de la historia. El resultado de estas políticas es claro: una economía ‘mayormente no libre’ que restringe nuestras oportunidades de progreso”, agregaron.

Economía colombiana

A nivel regional, Colombia ocupó el puesto 19, por detrás de San Vicente y las Granadinas (59,8), Paraguay (60,1) y Trinidad y Tobago (60,4). Los últimos puestos de este escalafón fueron para Corea del Norte (2,9); Cuba (25,7), Venezuela (28,1), Sudán (33,9) y Zimbabwe (38,2).



Para el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, todo esto se origina en “el exceso de intervenciones del Estado con regulaciones complejas al libre mercado y al desarrollo empresarial, en los problemas de confianza institucional y limitaciones para innovar y crecer empresarialmente y los excesos regulatorios, entre otros temas”.



“El camino para corregir es hacia la libertad económica y no lo contrario, para animar la dinámica de crecimiento del país. Es tiempo de revisar el rumbo para no seguir hacia más estatización, burocratización, exceso regulatorio, y ambiente difícil para con el sector privado”, explicó.



Así mismo, para Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, no hay que pasar por alto que este “es un índice de percepción, que sirve de guía para emprendedores e inversionistas, debemos con objetividad entender cuáles son las dimensiones y las razones por las cuales tuvimos este retroceso”, que lamentó.



Estos analistas y voceros gremiales coincidieron en que este tipo de situaciones deben servir como un “campanazo de alerta” para corregir el rumbo y evitar que el país siga debilitando su imagen ante el mundo.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio