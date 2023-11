inDrive lanza New Ventures, su división de corporate venture capital

inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, anunció el lanzamiento de una nueva división de corporate venture capital, que tendrá como objetivo invertir hasta 100 millones de dólares en startups prometedoras.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



El experimentado empresario y profesional de inversiones Andries Smit se une a inDrive como vicepresidente de New Ventures. Las inversiones de la división se centrarán en el crecimiento rápido y un impacto positivo en la comunidad bajo varios criterios de inversión.



Lea: Startups colombianas podrán crecer de la mano con Ventures y Google

El primero de los criterios de inversión son startups del mercado local con potencial de expansión global, luego las empresas post-semilla/pre-serie A con un producto probado que funciona en el mercado.



Otro de los criterios es contar con una misión que desafíe la injusticia, mejore la vida de personas y comunidades, además el rápido crecimiento orgánico, la economía y flujo de caja saludables.



“inDrive, que alguna vez fue una empresa pequeña y ahora ha evolucionado para convertirse en una empresa global, es sin duda un caso de inversión exitoso: el equipo ha logrado un rápido crecimiento mundial sin dejar de estar comprometido con su misión de conectar a las personas. Al invertir en startups que innovan para mejorar la vida de la gente, inDrive está en una posición única, aprovechando su presencia y rápido crecimiento en estos mercados emergentes que tienen un acceso mucho más débil a los mercados de capital de los países desarrollados”, comentó Andries Smit, vicepresidente de New Ventures de inDrive.



(Lea: Pago a proveedores: el país, entre los demorados).



Andries ha desempeñado funciones estratégicas clave tanto en startups como en grandes corporaciones, liderando transformaciones, adquisiciones e integraciones comerciales en importantes compañías, incluidas Morgan Stanley y Aviva. También, ha desarrollado empresas en Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico, como socio de Stryber.



“La misión central de New Ventures es encontrar startups de alto crecimiento que puedan estar operando fuera de las regiones tradicionales de los centros de innovación y apoyar su desarrollo para aumentar su impacto positivo. Andries tiene una combinación única de experiencia corporativa y de creación de empresas que lo convierte en la persona perfecta para liderar New Ventures, y estamos seguros de que la energía y la experiencia que aporta nos ayudarán a superar nuestros objetivos de inversión.” agregó Mark Loughran, presidente de inDrive.



La división de New Ventures de inDrive tiene como objetivo contribuir a que las empresas en las que se ha invertido o adquirido escalen rápidamente, con el soporte de la plataforma de inDrive. Estas empresas contarán con una ventaja competitiva aprovechando la base global de varios millones de clientes de inDrive en más de 45 mercados, además de tener acceso al know-how de salida al mercado.

PORTAFOLIO