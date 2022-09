Industria del coque espera duplicar exportaciones en los próximos años

El coque es el primer producto industrial de exportación de Colombia, gracias a las 4,2 millones de toneladas que se vende anualmente. Esto ubica al país como el tercero del mundo que más comercia con este bien usado especialmente en la siderurgia, solo superado por China y Polonia. Sin embargo, la industria apuesta por competir en producción con ambas naciones al doblar las ventas en los próximos años.



Carlos Cantes, presidente de Fenalcarbón, en los próximos años la meta es llegar a 10 millones de ventas al exterior de coque. Esto requiere de fuertes inversiones de los empresario, así como señales propicias para realizar estos planes. Carlos Parra, gerente de Milpa, principal productora, explicó que este es uno de los pocos que tiene el país con oportunidades de desarrollo. Adicionalmente aseguró que “no hay un sustituto para el acero, por ende no hay para el coque”.



La empresa produce cerca de 800.000 toneladas cada año y esperan lograr más de 1 millón, para lo cual ya han empezado a trabajar con dos proyectos en Boyacá que podrían estar listos a 2025. La inversión total que podría significar el plan actual es de US$50 millones. Este es un objetivo que también comparten otras compañías. Coquecol, que actualmente produce 400.000 toneladas y espera duplicarlo con inversiones en productividad, investigación y tecnificación para el cual las inversiones podrían ascender a US$50 millones.



Homero Gómez, presidente de Carbomax, señaló que esperan que su capacidad pase de 450.000 toneladas a 1 millón; con inversiones que en toda la compañía (incluyendo carbón metalúrgico) superan US$400 millones.



Uno de los puntos que señalan los empresarios es que cumplir los objetivos planteados requiere de señales de confianza. Lo primero hace referencia a la exploración de carbón, dado que es una materia prima para hacer coque.



"Con el carbón que tenemos actualmente podemos llegar a 5 millones de toneladas, pero no más”, expresó Parra. Por eso se requiere mayor exploración. Sin embargo, aun hay incertidumbre por parte de los inversionistas. “No podemos entrar en los proyectos que van en muchos millones de dólares, si el gobierno va a reducir la viabilidad”, señaló Ricardo Blanco, presidente de Coquecol.



Adicionalmente, en el contexto de recesión, la demanda de acero está cayendo y con ello la de coque. Por esto, las empresas están empezando a reducir su operación para no tener inventarios caros. Sin embargo, la demanda tenderá a recuperarse y aumentarse.



Otro tema que es retador para el crecimiento que plantea el país es la infraestructura de transporte. Gómez explicó que el transporte de las industrias al puerto es casi tan costoso como los fletes marítimos para llevarlos a su destino.



Para mejorar esto se debe invertir en vías férreas, fluviales y la mejora de los puertos para que el coque final que se lleva sea competitivo en valores de transporte y el precio.



Situación actual del coque

Juan Manuel Sánchez, presidente de la Junta Directiva Fenalcarbón, explicó que este sector es el séptimo en exportaciones a nivel general, pero el primero de tipo industrial. Explicó que al país ingresaron US$1.300 millones gracias a la venta de 4,2 millones de toneladas de este producto.



Adicionalmente, a nivel internacional el país se consolida como el tercer exportador de coque, después de China y Polonia.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio