La industria 'fintech' contribuye con la mayor inclusión financiera

En los últimos años, el ecosistema 'fintech' ha experimentado un crecimiento significativo en

Colombia, impulsado -en gran medida- por la demanda del mercado, en busca de alternativas financieras ágiles y menos burocráticas.



En este sentido, Victor Ramírez, líder de la industria Fintech de BDO en Colombia, asegura que se continúa cimentando un escenario positivo para este sector. “Se ha generado un buen ambiente y una normativa apropiada para que las Fintech crezcan. Eso lo han notado los inversionistas, el mercado y los usuarios en general”, indica.



Conforme a ello, Ramírez expresa que el fortalecimiento de las 'fintech' en el país contribuye a la inclusión financiera y al manejo correcto de los datos personales y financieros. “Cuando empieza a funcionar el Plan Nacional de Desarrollo, éste representa un impulso importante para las Fintech, pues incluye aspectos como el Open Finance u Open Banking donde se abren nuevas posibilidades para los usuarios, pues los datos ya no son de los bancos. Es el mismo usuario quien -de manera libre- decide con qué entidad los comparte”, asegura.



Según el último reporte de Inclusión Financiera de Credicorp, 46% de los colombianos utilizan billeteras digitales para realizar sus pagos. También se evidencia que, las dos tendencias líderes en el ecosistema Fintech siguen siendo crédito digital (35,6%) y pagos digitales (28,8%). Dicho lo anterior, en el reporte también se evidencia cómo las organizaciones de este sector le están apostando a la empleabilidad, pues así lo señala el “Fintech Snapshot 2023-2” de Colombia Fintech, el cual revela que el sector genera alrededor de 26.000 empleos en el territorio nacional.



Ramírez, quien además es socio de Auditoría y Aseguramiento de BDO en Colombia, destaca que la seguridad en el ecosistema digital es un reto para el sector. “Temas de ciberseguridad, lavado de activos y prevención de fraude son importantes retos”, señala. Así mismo, sobre la importancia de los desafíos regulatorios a los que todavía se enfrentan las Fintech en el país, el experto asegura que “las Fintech que no están vigiladas por la Superintendencia Financiera las vigila la Superintendencia de sociedades, pues son entidades que no captan ni administran recursos del público en general”, recalca.



En cuanto a tendencias y expectativas futuras, la consultora BDO estima que este año estará marcado por el impulso de los pagos inmediatos y las transferencias entre instituciones financieras, así como, el crecimiento de los microseguros.



“Se viene trabajando con la tecnología y normativa alrededor de pagos inmediatos y transferencias inmediatas, entre instituciones financieras y entre Fintech e instituciones financieras. Otro hito está marcado por los microseguros, donde las Fintech están sirviendo como comisionistas o como intermediarios para este tipo de operaciones”, asegura Ramírez.