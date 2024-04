Infidelidad financiera en las parejas, otro motivo que causa divorcios

Parece que la frase ‘felices por siempre’ se quedó en los cuentos de hadas, y ahora, reina el 'felices mientras haya dinero', porque sin lugar a dudas, las diferencias en pareja sobre cómo manejar el dinero acelera el divorcio. Esa es la principal conclusión de un sondeo realizado por la reconocida cooperativa de ahorro y crédito Fincomercio que conociendo el aumento de las cifras de divorcios investigó al respecto con el objetivo de hacer educación financiera conectada con la realidad de las parejas independientemente de su edad y tiempo de convivencia.



El sondeo, de acuerdo con la entidad, arrojó tres grandes conclusiones sobre la relación entre los ingresos y responsabilidades de pagos de la pareja.



Lea: Las profesiones que más eligen las personas infieles, según firma de divorcios

“Este sondeo revelado en el mes del matrimonio nos permitió llegar a 3 grandes conclusiones. Primero, 81% de los colombianos considera que, si su pareja tiene un mal manejo del dinero, este factor acelera el divorcio. Segundo, deja al descubierto que, los hombres y las mujeres priorizan sus gastos de manera muy diferente, ya que 76% de ellas consideran primordiales los temas relacionados con la alimentación de la familia. Por el contrario, 46% de ellos priorizan sus intereses personales, como adquirir nuevos bienes y practicar hobbies o deportes. Tercero, 42% considera que, si su pareja le oculta aumentos de salario o bonificaciones, ese hecho es calificado como infidelidad financiera”, asegura Mauricio García, director de crédito e inversión Fincomercio.



Según las cifras, en Colombia las parejas pasaron del romántico ‘el amor todo lo puede’ al contundente ‘el dinero todo lo decide'. Ese cambio radical impulsa a preguntar, cuáles son las razones de este auge de divorcios. En ese sentido, en diciembre de 2023, el Colegio de Notarios, dijo que “las 3 causas principales de divorcio son infidelidad, incumplimiento de las obligaciones financieras y violencia intrafamiliar”.



Lea: Deudas de parejas: ¿quién debe asumirlas tras una separación?



“Dado que el manejo del dinero está dentro de las 3 causas principales de divorcios, nosotros como cooperativa consideramos que, promover la comunicación abierta en pareja sobre temas económicos y diseñar servicios pensados en las necesidades de los colombianos es esencial. Estamos totalmente convencidos de que promover soluciones como el ahorro programado y las inversiones seguras como los CDATs son herramientas de estabilidad financiera”, explica García.

Encuesta de Fincomercio sobre el comportamiento financiero en pareja. Cortesía

Los expertos aseguran que las parejas deben reconocer que el ahorro es un vehículo indiscutiblemente que les permite alcanzar metas. Al respecto, García añade que “la clave es encontrar el modelo de ahorro que se ajuste a las necesidades de cada pareja, que adquieran hábitos para la sana administración del dinero, que vean en sus finanzas una herramienta para fortalecer las bases del matrimonio y que eduquen a los hijos con ejemplo sobre la necesidad de tener absoluta transparencia en familia sobre gastos, deudas y prioridades como una forma de evitar conflictos económicos”.

10 razones por las que el dinero le gana a Cupido

“Según la Unión Colegiada del Notariado Colombiano a septiembre de 2023, en el país, 99 parejas al día tramitaron su divorcio. En ese contexto, nos pareció importante preguntarles a los colombianos, cuál engaño financiero han vivido en pareja. El sondeo registra que, 42% de los consultados oculta aumentos de salarios o bonificaciones, 29% esconde recibos de compras, 25% oculta deudas y 4% retira ahorros en secreto”, menciona García.



Lea: De cómo los divorcios acaban con las finanzas



El sondeo revela el top 10 de las razones de los colombianos para terminar su relación por temas de dinero. En el listado se destacan sentir que la pareja no confía en su criterio financiero, falta de compromiso con las metas conjuntas, ausencia de comunicación abierta, gastos que uno de los dos califica como excesivos e impulsivos y carencia de planificación financiera.

Encuesta de Fincomercio sobre el comportamiento de las parejas en materia financiera. Cortesía



1. Ausencia de educación financiera: carecer de pautas básicas del manejo del dinero



2. No ahorrar en pareja: genera que se tomen decisiones individualmente



3. Temor al hablar del dinero: por miedo a generar una discusión en pareja



4. No tener metas en pareja: falta de objetivos que requieran trabajar en equipo



5. Deshonestidad financiera: incluye ocultar deudas o ingresos adicionales



6. Gastos excesivos e impulsivos: tendencia a gastar más de lo que se gana



7. Indisciplina en el manejo de los ingresos: pecar por no medir el gasto diario y su impacto



8. Desigualdad no acordada en la contribución financiera: uno de los dos aporta más y calla



9. Falta de entendimiento en las diferencias: ausencia de acuerdos mínimos para manejar el dinero a pesar de los criterios diferentes



10. Incumplimiento reiterativo con los acuerdos financieros: no seguir los compromisos establecidos en la pareja, como cuotas fijas de ahorro, fechas de pagos y similares.



Holman Rodríguez Martínez