Inflación anual llegaría a 10,3% para agosto: analistas

La presión en los precios que experimentan los consumidores desde hace cerca de un año habría continuado en agosto. Según los principales actores del mercado, tras el dato de julio de 10,21%, el índice de precios del consumidor (IPC) para el octavo mes del año llegaría a alrededor de 10,3% en su variación anual, según sondeó Portafolio con varios analistas.



Este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) oficializará el resultados del IPC para el octavo mes del año 2022. Y la última encuesta mensual de expectativas de analistas económicos que realiza el Banco de la República dio a conocer que 34 actores del mercado, entre bancos, sociedades comisionistas de bolsa y corporaciones, entre otros, esperan que la variación de precios en el mes sea, en promedio, de 0,50%, con un rango mínimo de 0,36% y máximo de 0,69%.



Jesús Sarmiento, analista de Fedesarrollo, aseguró que el dato promedio que arroja el mercado de acuerdo a la encuesta mensual del Emisor “llevaría la inflación anual a niveles de 10,30%”, y aseguró, además, que desde el centro de pensamiento se espera para agosto “una inflación mensual de 0,59% que llevaría la inflación anual a 10,37%, la cuál estaría impulsada por una mayor contribución anual de los componentes de servicios, regulados y bienes respectivamente”.



Adicionalmente, Fedesarrollo presentó recientemente su Encuesta de Opinión Financiera, y en ella, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 10,30%.

Desde la comisionista Casa de Bolsa, también se está esperando que el dato anual llegue a 10,30%, tras una variación de 0,53%. De acuerdo con Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de la entidad, en términos anuales la inflación subiría levemente, pero aclaró que no identifica un componente que haya presentando un choque fuera de lo normal para el mes.



También en línea con el mercado y la previsión de 10,30% está BBVA Research. “En este mes, la inflación de alimentos todavía tendrá protagonismo, pero empezará a mostrar mayor moderación frente a los resultados mensuales previos, generando presiones menores en el resultado final”, sostuvo Laura Peña, economista de BBVA Research para Colombia.



Según Peña, no obstante, la transmisión en costos hacia la división de restaurantes y hoteles “se verá reflejada en una inflación persistente en esta división”. En la inflación básica, dijo, se tendrá una continuidad de presiones en transables, a través de precios de vehículos y bienes asociados al aseo personal y del hogar.



Adicionalmente, BBVA estima que la división de educación mostrará algunas presiones durante el mes de agosto, por el incremento de precios en la educación superior. La entidad proyecta una variación mensual del 0,52% para el IPC.



Ligeramente por encima está la proyección de Scotiabank Colpatria: una inflación de 0,54 %, para el mes que para el año se aceleraría a 10,31 %.



“Esto básicamente todavía presionado por un tema de alimentos, que siguen bastante altos; estamos viendo adicionalmente una aceleración en los datos de alojamiento y de servicios públicos, junto con un escenario en el cual los precios que se ven afectados por la tasa de cambio también están subiendo de manera importante”, indicó Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.



Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar Davivienda, aseguró que desde los cálculos de la institución se piensa que la inflación pasaría de 10,21% a 10,35% tras conocerse la cifra para agosto.



“La razón en esta oportunidad no es tanto alimentos, que debería moderar su crecimiento, sino la inflación sin alimentos. Nos preocupa mucho el comportamiento que han venido teniendo los arrendamientos y las tarifas de servicios públicos", dijo al respecto Langebaek.



En línea con esto, la entidad espera que la inflación sin alimentos pase de 7,2% a 7,4%.



Una previsión a mayor



Aunque 10,3% parece ser el consenso del mercado frente al dato que dará a conocer el próximo lunes el Dane, para algunas entidades la inflación podría moverse más al alza. Desde BTG Pactual, por ejemplo, el pronóstico es de 0,64% para la cifra mensual, lo que dejaría la inflación en 10,44% en términos anuales.



Otras posturas son menos optimistas, como la de Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, quien espera una variación mensual de 0,61%, superior a la que se vio en el mismo mes del año pasado, para una nueva alza en el dato general a 10,6%.



“Esta estaría impulsada no solo por el componente de alimentos, sino también por variaciones importantes en restaurantes, y también el sector vivienda, que sigue un proceso de indexación, también el transporte, y un elemento clave en el mes de agosto será el componente de educación, donde ya podríamos empezar a ver el precio de las matrículas de cara al segundo semestre del año”, aseguró.



Así mismo, de acuerdo con la economista, otros componentes como el vestuario, diversión y otros servicios sí podrían estar mucho más contenidos para el mes.



Las perspectivas hacia el final del año

Aún sin conocer el dato de agosto, varios de los analistas prevén que la inflación cierre el año aún en dos dígitos.



Desde Scotiabank, por ejemplo, ‘siguen pensando’ que la inflación puede terminar este año cerca de 10,2 % o 10,3 % y que comience a caer lentamente en 2023.



BBVA espera que la inflación total sea de 10%, luego de haber alcanzado su pico en octubre. “Esta se vería moderada por una disminución en la inflación de alimentos, pero se mantendría con algunas presiones adicionales por parte de la inflación básica”, dijo Peña.



Desde Grupo Bolívar - Davivienda, Langebaek sostiene que en lo que resta del año no se vería un alivio en la inflación sin alimentos. También cree que el máximo llegaría en octubre, y que a partir de noviembre se podría ver una menor presión, explicada por los alimentos.



Laura Lucía Becerra Elejalde