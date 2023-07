Inflación en Colombia vuelve a ceder: cerró junio en 12,13 %

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó la cifra de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, en el cual mostró que la variación anual de este indicador para dicho mes fue del 12,13 %.

Esto quiere decir que tuvo una disminución respecto a mayo, cuando el dato se ubicaba en 12,36 %.



No obstante, si se le compara con junio del 2022 (9,67 %), esta nueva cifra se encuentra 2,46 puntos porcentuales por encima de su par del año inmediatamente anterior.



De esta manera, se completan tres meses consecutivos con la inflación a la baja en Colombia, esto luego de alcanzar un máximo anual del 13.34 % en el mes de marzo.



Frente al dato mensual, la inflación fue del 0,30 %, mientras que en el año corrido se ubicó en el 6,15 %.



#DANELeCuenta 🛒💸 En junio de 2023:



El Índice de #Precios al Consumidor #IPC registró una variación anual del 12,13 %.

Respecto al comportamiento mensual, la variación fue del 0,30 %. pic.twitter.com/3BwNMF30mB — DANE Colombia (@DANE_Colombia) July 10, 2023

Cómo se comportó la inflación en junio

Según el Dane, la cifra mensual del 0,30 % se debió, principalmente, por la variación mensual de los sectores de alojamiento, agua, electricidad, gas, y otros combustibles; y transporte, el cual tuvo la mayor variación, con un 1,08 %, seguido del concepto Restaurantes y hoteles, con un 0,56 %.



Mientras tanto, los subsectores que presentaron mayores incrementos de precio fueron: comidas preparadas fuera del hogar para el consumo inmediato (0,99 %), servicios de alojamiento en hoteles (0,99 %) y gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,49%).



Por otro lado, el concepto de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el único que registró una variación mensual negativa, con un -0,53 %. Las subclases de este sector que tuvieron las mayores disminuciones fueron: zanahoria (-8,40 %), plátanos (-6,74 %) y papas (-5,40 %); mientras que los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: naranjas (12,86 %), tomate de árbol (11,21 %) y productos derivados de

los tubérculos, raíces y plátanos (3,85 %).



Al cierre de mes de junio, las mayores contribuciones a la variación mensual de las doce divisiones del índice inflacionario se registraron en las subclases: combustibles para vehículos, con 0,13 puntos porcentuales, arriendo imputado, con 0,07 puntos porcentuales y arriendo efectivo, con 0,06 puntos porcentuales; mientras que las subclases con las mayores contribuciones negativas fueron: plátanos,con -0,04 puntos porcentuales, papas con -0,02 puntos porcentuales y gas con -0,02 puntos porcentuales.



