Consumo interno podría mantener la inflación: esto explica la Anif

El costo de vida ha sido una de las victorias de la economía en el corto y mediano plazo, puesto que se logró reducir de niveles que no se veían desde el siglo pasado (13,34% en marzo del 2023) hasta dejarla en un dígito, con 9,28% de diciembre del mismo año. No obstante, expertos sostienen que hay un factor que todavía no se ha controlado.



Se trata del consumo interno, que aún se encuentra por encima de la tendencia y demuestra que algunas presiones sobre el precio de los productos y servicios, especialmente los alimentos y la canasta básica familiar, se mantienen y en el corto o mediano plazo se podrían convertir en una amenaza para la economía de los hogares.



Así lo indica el Centro de Estudios Anif, que resalta que gran parte de la moderación de la inflación se ha logrado gracias a la baja en la canasta de consumo, aunque advierte que factores como el fenómeno de El Niño pueden afectar.



“Una de las noticias más optimistas del 2023 fue la moderación en el precio de los Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que pasó de un incremento de 27,8% anual en diciembre de 2022 a uno de 5,0% a cierre del año pasado”, dijo Anif, que recordó que el cambio de realidades en el país también ha influenciado esto.

El informe resalta que “se puede inferir que los choques externos fueron los de mayor incidencia en el alza, dado que su efecto se replicó a nivel global, reflejado en un índice FAO (medición de precio de los alimentos internacional) que alcanzó su nivel máximo desde 1990 en el 2022”.



Para este tanque de pensamiento es bueno tener en cuenta que los últimos datos de inflación (0,45% mensual y 9,28% anual) sorprendieron a los analistas, ya que quedaron por debajo de lo esperado y mostraron contracciones significativas en sectores como entretenimiento y servicios públicos.



“Por esto, los resultados dan un parte de tranquilidad al mercado y aumentan la expectativa de una extensión en la tendencia a la baja del IPC para el 2024. La variación en el rubro de Restaurantes y Hoteles (1,5%) lideró la inflación mensual para diciembre de 2023. Esta división, junto con la de Recreación y Cultura (0,7%), la tercera de mayor variación, capturan el efecto cíclico correspondiente a los patrones de consumo del mes de diciembre”, agregaron.

Anif dijo que es importante mantener monitoreados factores como la indexación y el fenómeno de El Niño para prever el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) en el año 2024. Este año cobra especial relevancia por ser el de mayor contribución anual y mensual al IPC para diciembre de 2023, con 2,8% y 0,3%, respectivamente.



El informe dice que el aumento de precios en la división de transporte, con un 15,4% anual, fue el protagonista de la inflación en el 2023 y explica que este comportamiento estuvo fuertemente asociado al incremento gradual en el precio de la gasolina, que experimentó un alza del 44,8% durante el año pasado.



Agrega que también presionó la canasta de energéticos, que registró una variación anual del 26,05%, siendo 16,8 puntos porcentuales mayor que la total.

El análisis cierra diciendo que pese a las buenas noticias ya mencionadas, el país tiene varios puntos de monitoreo para saber qué pasará con la inflación en el 2024. Dice que, en primer lugar, el fenómeno de El Niño se presenta como un elemento de gran importancia y que aunque actualmente los niveles de los embalses, vitales para la generación hidroeléctrica, se mantienen en un rango seguro, la disminución constante desde agosto de 2023 genera preocupación.



Otro factor destacado es el reciente incremento en el precio de los peajes, que entró en vigor a mediados de enero de 2024. Este aumento, del 13,12%, iguala el IPC del 2022, y se suma a un 2% correspondiente a la actualización de la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi) a los vehículos. Este ajuste, aplicado a 113 peajes a cargo del Invías y 30 bajo administración de la ANI, se espera que tenga un impacto directo en los costos de transporte y pueda influir significativamente en la dinámica de inflación.



Además, se resalta la brecha existente en el precio del ACPM en comparación con los valores internacionales, que podría traducirse en incrementos progresivos en los próximos 18 meses para cerrar esta diferencia. Dado que la flota terrestre moviliza cerca del 85% de la carga a nivel nacional, estos ajustes en el precio del ACPM y en las tarifas de peajes plantean un desafío considerable en la senda de la inflación.

Por último, un factor que deberá ser cuidadosamente ponderado en el 2024 es el efecto de la indexación, que no solo arrastrará la variación del IPC del 2023 sino que se anclará al alza en el salario mínimo. La indexación, junto con el aumento del salario mínimo por encima del aumento anual de la inflación, podría generar una presión importante sobre el IPC durante el 2024, afectando el poder adquisitivo de los hogares colombianos.

Poner atención a lo que pasará con la demanda interna

Para este centro de estudios, la demanda interna en el país sigue siendo un punto de atención, ya que aunque la inflación núcleo ha bajado durante los últimos ocho meses, permanece por encima de la meta establecida por el Banco de la República. El consumo privado, por otro lado, se mantiene por encima de su tendencia, a diferencia de otros países de la región.



“Teniendo en mente este contexto, desde Anif seguimos descontando una inflación de 5,5% para el cierre de 2024, lo que implicaría una disminución de casi 4 p. p. desde el resultado de diciembre de 2023. Esperamos que la senda decreciente se extienda hacia el 2025, alcanzando una variación anual de 4,6% en abril de 2025”, agregaron en el reporte.

A su vez, cerraron diciendo que el Emisor “se enfrenta a un escenario donde parece haber suficiente evidencia para mantener la senda a la baja de la política monetaria, pero deberá ponderar los diversos factores que podrán desacelerar esta tendencia decreciente”.



