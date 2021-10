La inflación anual en Colombia a septiembre fue de 4,51 %, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)



El dato del IPC está por encima de las expectativas del mercado, que lo situaban un poco arriba del 4,46 %.



Por su parte, la inflación en el noveno mes del año fue del 0,38 % (en agosto fue de 0,45 %) y la variación año corrido (enero - septiembre) fue del 4,33 %.



En septiembre del 2020, esos datos fueron: 0,32 % (mensual), 1,44 % (año corrido) y 1,97 % (anual).



VARIACIONES



Durante el noveno mes del año, el ítem de recreación y cultura tuvo una variación de 0,77 %, "por los paquetes turísticos para el puente de octubre y los planes de vacaciones para noviembre", dijo Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un 0,76 % de variación mensual, por el aumento de productos como la carne de res, los plátanos, las frutas, carne de cerdo y aceites; y transporte registró 0,59 % de variación mensual.



Las otras mayores variaciones fueron: restaurantes y hoteles (0,55 %) y bienes y servicios diversos (0,48 %).



Educación tuvo una variación mensual de -2,3 %, "por todos los programas de ayuda para las matrículas de os estudiantes de estratos 1, 2 y 3", sostuvo Oviedo.



En los nueve primeros meses del año, la mayor variación año corrido corresponde a alimentos y bebidas no alcohólicas, con 12,21 %. Le siguen los ítems de restaurantes y hoteles (6,15 %) y trasporte (3,78 %). Mientras que información y comunicación han tenido una variación de -5,76 %.



Con respecto a las expectativas de la encuesta del Banco de la República, estas estaban, a nivel mensual, entre 0 y 0,45 %, con una media de 0,30 %. Y el resultado entregado por el Dane "coincide con la moda, o sea, el valor más frecuente presentado por los analistas económicos en dicha encuesta", afirmó Oviedo.



En el caso de la variación anual, la encuesta la ubicaba entre 4,26 % y 5,27 % y "el resultado estuvo ligeramente por debajo del promedio".



A nivel de ciudades, la inflación mensual más baja fue en Popayá e Ibagué, donde se tuvo un registro de -0,04 % en ambas. Cúcuta y Santa Marta, por su parte, tuvieron una inflación mensual que supera el doble de la media nacional: 0,79 % y 0,76 %, respectivamente.



Y Bogotá tuvo una inflación mensual de 0,29 %.



Y en la variación año corrido, Popayán, Santa Marta y Cúcuta han tenido la mauyor inflación en los primeros 9 meses del año: 6,62 %, 6,32 % y 5,86 %, respectivamente.



La capital del país registra la menor inflación año corrido: 3,65 %.

