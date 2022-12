Inflación: claves para entender el dato más alto en lo que va de siglo

Contrario a las expectativas de los analistas, noviembre no fue el mes en que la inflación vio un respiro. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,77%, y con ello el dato anual escaló a 12,53%.



“Esta inflación anual que alcanzó el IPC en noviembre es un nivel bastante alto que los colombianos no experimentábamos desde marzo de 1999. Es decir, en este siglo no habíamos experimentado un nivel más alto que el que estamos observando”, indicó Piedad Urdinola, la directora general del Dane, al presentar los resultados.



Los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvieron en noviembre como la división de gasto con el mayor incremento (1,5%), y también representaron la mayor contribución al IPC, con 0,29 puntos porcentuales de la variación de 0,77%, seguida por el transporte, con un alza de 1,35% y un aporte de 0,17 puntos.



“Es una inflación atípica para un noviembre. Normalmente en este mes no supera el 0,20%”, indicó Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria, quien aseguró que la cifra “vino bastante alta” y destacó el peso de los alimentos, que en términos anuales están acercándose a un alza de 30% (27,08%). “La depreciación y dificultad por el invierno hicieron que algunos perecederos subieran demasiado y adicionalmente la comida por fuera del hogar y el transporte también ayudaron bastante a que la inflación fuera tan alta”, explicó.



Desde banco Itaú se destacó que la inflación sigue subiendo en noviembre, impulsada por esos tres mismos componentes y que la inflación sin alimentos y bienes energéticos subió 0,58% en comparación a octubre.



“Es probable que la inflación termine el 2022 por encima de nuestra estimación del 12%. Para el próximo año esperamos un lento proceso de desinflación, ya que la indexación, depreciación del peso colombiano y los efectos de las reformas fiscales llevan a una inflación del 8%”, indicó el banco.



Así mismo, BBVA destacó que la canasta de alimentos volvió a sorprender al mercado. “Aún con continuidad de presiones en la inflación de alimentos este año, esperamos que la inflación termine el año cercana al 12,5%. La inflación total empezará a ceder lentamente en el primer semestre de 2023, pero lo hará con más fuerza en la segunda mitad de ese año”, dijo Laura Peña, economista de BBVA Research para Colombia.



En el comparativo anual, la categoría con el mayor aumento en sus precios es justamente la de alimentos y bebidas, con un aumento de 27,08%, seguida por los artículos para el hogar y su conservación, en la cual se encuentran los productos de aseo, que ha visto un alza en precios de 17,33% frente a noviembre de 2021, y en tercer lugar aparecen los restaurantes y hoteles, con una inflación anual de 16,84%.



En la variación de 12,53% que registra la inflación anual el mayor peso está dado también por los alimentos, con una contribución de 4,69 puntos porcentuales, seguida por la rama de alojamiento, agua, electricidad y gas, con 2,24 puntos de participación en esa inflación, y los restaurantes y hoteles, con 1,67 puntos.

Inflación en Colombia iStock

Lo que más influye

En lo corrido del año entre enero y noviembre, la canasta de los consumidores ha visto un aumento de 11,72%, pero buena parte de ese incremento se ha concentrado en ciertos productos puntuales.



De 188 subclases que mide el Dane en establecimientos como tiendas, droguerías, plazas de mercado y supermercados, 20 son responsables del 62% de la inflación.



Entre los bienes y servicios que presentan una mayor incidencia en la inflación los que mayor participación tienen en el dato año corrido son las comidas fuera del hogar, con un peso de 1,05 puntos, y un aumento de 15,7% desde enero.



La electricidad, que ha subido 23,44% este año, es responsable de 0,74 puntos de la inflación, mientras que los vehículos, ya sea nuevos o usados, han subido alrededor de 18%, con lo que han aportado 0,5 puntos a la inflación.



Entre los productos que más han subido este año están también el arroz, la carne, el pollo, el pan y los plátanos, los arriendos, el gas y el transporte urbano.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio