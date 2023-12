Inflación en 2023: qué lugar ocupa Colombia respecto del resto de América Latina

Uno de los problemas más grandes de Latinoamérica es el de la inflación. La suba de precios y los salarios retrasados generan más pobreza entre la población. Sin embargo, no todos los países de la región presentan el mismo nivel de gravedad en este sentido. Por ejemplo, si bien Colombia no está exenta de esta problemática, no se compara con países como Venezuela o Argentina.

Bien es sabido que Venezuela tiene un serio problema inflacionario. En 2022, según datos de Statista, registró 200% de inflación, mientras que en 2023 la cifra subió a 399,98%.

Otro país que se ubica por encima del 14%, la media de América Latina y El Caribe, es Argentina, donde en 2022 hubo un 72,43% de inflación y en 2023, 98,59%.

Aquí, Statista explicó qué la inflación crónica son los episodios de altas tasas de inflación sufridos por un periodo de tiempo prolongado, lo que produce dificultad para desacelerar el aumento de precios, dado que si se reduce el suministro de dinero se puede impactar en, por ejemplo, el desempleo.

Cómo está Colombia en inflación

Si se ubica a todos los países de la zona en un gráfico, además de Venezuela y Argentina, están Haití y Surinam por encima de Colombia, ambos países con entre 40 y 45% de inflación en 2023.

Pesos colombianos iStock

En quinto lugar se ve a Colombia, con un 10,18% en 2022 y un número parecido en 2023, con 10,85%. Dadas estas cifras, en el país se debate actualmente el salario mínimo para el año que viene, con las centrales obreras que proponen un 18% de aumento, para que quede en 1’368.800 pesos colombianos.

Los países de la región que registraron menos inflación que Colombia en 2023 son, entre otros, Nicaragua (8,53%), Chile (7,88%), Uruguay (7,58%), Guatemala (7,58%), Jamaica (7%), Honduras (6,94%), Barbados (6,88%), Guyana (6,6%) y México (6,27%).

