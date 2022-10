A septiembre del 2022, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), o inflación, en Colombia registró un dato histórico: 11, 44 %.



Desde hace 23 años, el país no tenía una cifra parecida: en abril de 1999 fue de 11,17 %.



Aunque podría pensarse que la inflación es un dato 'muy económico' que solo debería importarles al Gobierno Nacional y a expertos en el tema, su impacto trasciende hasta al ciudadano. Por ello, es vital que le 'pare bolas' y entienda cómo se ven comprometidas sus finanzas.



Y es que la inflación no es más que la disminución del poder adquisitivo en las personas. En otras palabras, los precios suben, pero el dinero 'vale menos' y se pueden adquirir menos cosas que antes.



A eso se le suma que, entre más alta sea la inflación, las ganas de invertir en un país serán menores, ya que se genera una incertidumbre sobre el valor del dinero.



"Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Por el contrario, cuando la inflación es alta, una parte del tiempo de los individuos y una parte de los recursos de la economía se invierten en la búsqueda de mecanismos para defenderse de la inflación", explican desde el Banco de la República.



Con el especial 'Los rostros de la inflación: la vida de los colombianos está al alza', Portafolio busca evidenciar el problema de la inflación desde los ojos de las personas de a pie. El objetivo no es otro que acercarles problemáticas reales, de personas reales, para hacer un llamado y que le dé la atención y la importancia necesaria a este fenómeno.



