Inflación en Colombia completó en febrero 11 meses a la baja y llegó a 7,74%

El costo de vida en Colombia sigue descendiendo y poco a poco se acerca a los niveles pre-pandemia y al rango meta (6%) que tiene en sus proyecciones el Ministerio de Hacienda, aprovechando que la canasta familiar y el consumo básico está dejando de ser un factor de presión en este indicador.



(Vea: Inflación en Colombia: Dane presenta informe sobre IPC de febrero).



El Dane informó ayer que la variación anual para febrero fue de 7,74%, cifra que muestra una contracción de 5,54 puntos porcentuales respecto al dato del mismo mes en 2023, cuando había quedado en 13,28%. Con esto se completa casi un año seguido de caídas en el Índice de Precios al Consumidor.



En lo que concierne a la variación mensual para este período, el dato fue de 1,09%, por debajo de la alcanzada en 2023, cuando quedó en 1,66%. Así mismo, el dato año corrido quedó en 2,01%, el cual también es inferior, ya que un año atrás había quedado en 3,47%. Si bien febrero es un mes de alzas y ajustes, estos no impactaron con fuerza en la inflación.



Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó que para esta ocasión, el rubro que más impulsó la subida de precios fue educación, ya que esa temporada se caracteriza por el ingreso a clase y la compra de útiles.



“Ese 1,09% (variación mensual) en gran parte está explicado por lo que sucedió educación y alojamiento; cada uno de ellos aporta 0,33 puntos porcentuales. Vemos que la mayor variación fue educación como sucede todos los febreros y este no iba a ser la excepción, también vemos que la variación fue de 8,74%”, dijo la funcionaria.



De acuerdo con los reportes entregados por esta autoridad estadística, junto a educación, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,13%) y Restaurantes y hoteles (1,13%); fueron las únicas tres categorías que estuvieron por encima del rango promedio para la variación mensual.



Así mismo, por debajo se ubicaron Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,07%), Transporte (0,86%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Salud (0,59%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,54%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,38%), Bienes y servicios diversos (0,30%), Información y comunicación (0,22%) y por último, Recreación y cultura (-0,06%).

​

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, celebró este dato y dijo que con esto queda claro que el país está controlando la inflación, teniendo en cuenta que este dato ya refleja los ajustes de la reforma tributaria y las alzas que se realizan con cada cambio de año.



“Estamos efectivamente controlando la inflación y terminamos con un valor de 7,74% acumulado desde febrero que ya incluye el salario mínimo, los últimos ajustes del precio de gasolina, el precio de los peajes, el impuesto a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas y también los costos de educación”, indicó Bonilla.



(Vea: Banco Central Europeo mantiene las tasas de interés en 4,5 %).



Este funcionario aprovechó para reiterar su llamado al Banco de la República para que baje las tasas de interés, teniendo en cuenta que su tarea se está cumpliendo y que ahora hay que pensar en la reactivación económica.



“Ya tenemos 500 de tasa real y eso es un handicap para la economía colombiana en su labor de crecimiento. Si queremos contribuir a la recuperación de la economía es absolutamente indispensable bajar la tasa de intervención es una tasa relativamente importante que contribuya al crecimiento económico”, expresó el Ministro de Hacienda.



Otro dato importante en este reporte del Dane tuvo que ver con la inflación para la población de ingresos bajos que fue sólo del 6,54% lo cual significa, según los expertos, que está creciendo el poder adquisitivo de la población colombiana. Los que hoy están asumiendo los mayores costos de inflación son la gente de ingresos altos para los cuales el IPC es de 8,36%.



Otra de las reacciones fue la de la presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quien se centró en que el costo de vida presentó un crecimiento de 0,17 puntos porcentuales a nivel intermensual ubicándose en 1,09%, según los reportes.



“Ante el desafío de crecimiento que tiene Colombia, este año el reto será mantener la inflación real a la baja y en un dígito para que los hogares colombianos recuperen el poder adquisitivo y podamos tener una reactivación del consumo”, dijo.



Así mismo, agregó que “este resultado favorece el insumo para que el Banco de la República, en la próxima reunión de la Junta, decida bajar de manera contundente las tasas de interés de manera que contribuya a la reactivación económica”.



Dando un vistazo a las regiones, actualmente el costo de vida más alto se encuentra en la ciudad de Valledupar, que tuvo una variación anual del 10,13%, seguida por Riohacha (9,41%), Sincelejo (8,99%), Montería (8,88%), Santa Marta (8,72%) y Barranquilla (8,52%). Entre tanto, el IPC más bajo se vio en Villavicencio (5,57%), Popayán (6,34%), Ibagué (6,68%) y Neiva (6,73%).



Para el caso de las ciudades capitales, la inflación en Bogotá quedó en 7,61%, mientras que para Medellín fue del 8,47%, para Cali del 7,40%; y para Bucaramanga del 7,54%.





(Vea: Precios al Productor, un indicador que da esperanzas de cara a la inflación).



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio