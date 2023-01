Inflación le sigue ganando a medidas para contenerla: qué está pasando

La inflación cerró el 2022 en 13,12 %, el dato más alto desde enero de 1999. Una cifra que parece no haber tocado techo, y que para este año generará presiones en el bolsillo de los colombianos, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por mitigar el aumento en los precios.



Y varios expertos aún esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) siga aumentando. “Es muy probable que la inflación continúe al alza durante el primer trimestre de 2023 porque suelen ser los meses en que se hacen los ajustes anuales en precio de los bienes y servicios indexados tanto al aumento del salario mínimo como a la inflación”, aseguró Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa.



Según el experto, es posible que la inflación llegue a su punto de inflexión hacia mitad de año y que descienda levemente durante el segundo semestre como resultado de la desaceleración económicamente global y la transición del aumento de tasas de interés que ha venido realizando el Banco de la República.



Así mismo, Andrés Langebaek, director de investigaciones económicas de Grupo Bolívar-Davivienda, afirmó que existe “mucha incertidumbre” sobre el resultado de la inflación de enero, “pero todo apunta a que vamos a tener una aceleración al menos hasta febrero”.



Esto, según el economista, por el aumento del salario mínimo (16 %), el incremento del impuesto al consumo en aquellas empresas que se acogen al régimen simple y, en general, a los ajustes que se dan en el primer mes del año. Y además, porque en febrero se incrementan las matrículas en los colegios. “Podríamos pensar en una pequeña desaceleración de la inflación a partir de marzo”, planteó.



Medidas del Gobierno

Desde el año pasado el Gobierno anunció una serie de medidas para enfrentar las presiones inflacionarias. Para la primera de ellas, los ministerios de Hacienda y de Trabajo están avanzando en un proceso de desindexación del salario mínimo de diferentes ítems, que ahora estarán atados a la UVT (unidad de valor tributario), como son algunos cobros, tarifas y multas.



El 22 de diciembre de 2022 se publicó el primer borrador de decreto, que incluía 60 elementos, y antes de finalizar el año, el 30 de diciembre, se expidieron otros tres decretos en relación a otros 85. Por ello, el efecto de estas medidas no se sentirá sino en los próximos meses.



También se anunciaron medidas sectoriales y para el control de precios de los alimentos, pues es el rubro que más le ha aportado a la inflación en Colombia. Según el Dane, los productos que más contribuyeron a la cifra de 2022 fueron la carne de res y derivados, con una contribución anual de 0,50 puntos porcentuales, el arroz (0,48 puntos), y la leche (0,42 puntos).

Felipe Pinilla, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), le aseguró a Portafolio que los productores han hecho “grandes” esfuerzos para mantener los niveles de producción.



“Esto no ha sido posible en todos los casos. Tenemos costos de producción crecientes y factores del clima como el exceso de agua”, manifestó Pinilla, quien indicó que el Índice de Precios al Productor se ha incrementado en 39% para la leche.



Por otra parte, José Felix Lafaurie, el presidente de Fedegán, indicó que actualmente “sigue existiendo una clara especulación de quienes controlan el mercado al consumidor final, ya que el precio del ganado ha venido bajando en los últimos cuatro meses y, sin embargo, persiste el incremento al precio del consumidor”. A su juicio, falta control de las autoridades.



Portafolio consultó al Ministerio de Agricultura frente a las medidas para controlar la inflación, pero, al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.



Entre las medidas, el Gobierno también había hablado de la importancia de regular los precios de la energía, rubro que cerró 2022 con una inflación de 22,4%. Para contener el precio del kilovatio, se implementó en el último trimestre del año pasado el pacto por la justicia tarifaria, al que se sumaron más de 80 empresas de energía.



Sin embargo, las disminuciones no han sido tan significativas como se esperaban. El Ministerio de Minas y Energía así como algunos gremios proyectaban reducciones entre 4% y 6%, pero entre agosto y diciembre solo fue de 1,6%.



Portafolio también consultó a la cartera sobre cómo avanza la estrategia, pero no recibió respuesta.



Otra acción que puso en marcha el Gobierno en octubre de 2022 fue la de los aumentos graduales en los precios de la gasolina y el ACPM, con el fin de cubrir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), algo que, según dijo Hacienda en su momento, “evitará aumentos drásticos en la inflación”.



Frente a ello, Langebaek comentó que “la medida más importante que se ha tomado no la sabemos apreciar, que es no haber incrementado los precios de la gasolina en la proporción que tocaba”.



Y añadió que “el control de la inflación no solo corresponde a los gobiernos, también al Banco de la República, y el ajuste de la tasa de interés ha sido el más importante y será responsable de que este año tengamos una desinflación”.



Otra acción que se puso en marcha en diciembre fue una transferencia adicional para madres cabeza de familia equivalente a $500.000 mensuales. Ello, según el Gobierno, permitirá mitigar el efecto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los hogares más pobres.



Algunos expertos han mencionado a Portafolio que esa medida suaviza el impacto en las familias, pero no ayuda a contener la inflación.

