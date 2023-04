Inflación anual para marzo de 2023 en Colombia fue de 13,34 %

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó el dato de la variación del Índice de Precios al Consumidor para marzo de 2023.



Según la entidad, la inflación para el tercer mes del año fue de 1,05 % (en marzo de 2022 fue de 1 %), para el año corrido el dato fue de 4,56 % (en 2022 fue de 4,56 %) y en cuanto a los últimos 12 meses la cifra se situó en 13,34 %.

Para marzo de 2022, la inflación anual había sido de 8,53 %. Y en febrero de este año, el dato fue de 13,28 %.

Las grandes variaciones, lo que más afectó a la inflación de marzo, se dieron en las divisiones de bienes y servicios diversos (los que no entran en las categorías que se conforman para generar el IPC) con 1,62 puntos porcentuales (pp); en los artículos para el hogar y la conservación con 1,47 pp, en la salud con 1,41 pp, el transporte con 1,37 pp, en restaurantes y hoteles con 1,34 pp; en bebidas alcohólicas y tabaco con 1,31 pp y en alojamiento, agua, electricidad y gas con 1,01 pp.

Por debajo del 1 % se ubicaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,91 pp), prendas de vestir y calzado (0,73 pp), recreación y cultura (0,66 pp), educación (0,23 pp) e información y comunicación (0,04 pp).

En cuanto a las contribuciones al dato, las divisiones que más lo hicieron fueron las relacionadas al gasto propio del hogar: alojamiento, agua, electricidad y gas (0,30 pp); alimentos y bebidas no alcohólicas (0,18 pp); transporte (0,18 pp); restaurantes y hoteles (0,14 pp); y bienes y servicios diversos (0,09 pp).

La contribución anual

En cuanto al dato de 13,34 %, correspondiente a la variación anual, las mayores contribuciones por divisiones de gastos fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (4,05 pp); alojamiento, agua, electricidad y gas (2,43 pp); transporte (2,04 pp); restaurantes y hoteles (1,89 pp); y bienes y servicios diversos (0,80 pp).

"Los alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido el rubro jalonador de la inflación en los últimos 12 meses", aseguró Piedad Urdinola, la directora del Dane.

"Desde enero de 2021 se venía con un crecimiento constante en la inflación, pero ya en marzo se registró un cambio de tendencia", agregó la funcionaria.

El último resultado anual superior al que se registró en el tercer mes del 2023 fue en marzo de 1999, cuando la cifra marcó 13,51 %.

Inflación. BLOOMBERG

Por ciudades

Popayán registró la mayor variación mensual del IPC en marzo con 1,43 %. Le siguieron Ibagué (1,30 %), Medellín (1,27 %), Tunja (1,21 %) y Valledupar (1,16 %).

En el otro lado, las capitales de menor variación fueron Cartagena (0,84 %), Montería (0,83 %), Florencia (0,76 %), Riohacha (0,75 %) y Cúcuta (0,69 %).

Bogotá, por su parte, registró un dato de 1,04 %, por debajo del nacional (1,05 %).

Bogotá. EL TIEMPO

Otras ciudades importantes como Barranquilla y Cali estuvieron arriba del promedio general, con 1,10 % y 1,06 %, respectivamente. Mientras que Bucaramanga registró una variación de 0,86 %.

Y en cuanto a la variación anual, Cali (13,30 %), Bogotá (13,26 %), Bucaramanga (13,26 %), Ibagué (13,20 %), Manizales (13,15 %), Medellín (12,99 %), Florencia (12,94 %), Pereira (12,74 %), y Villavicencio (12,49 %) fueron las que estuvieron por debajo de la cifra nacional de 13,34 %.

Y Cúcuta (15,38 %), Sincelejo (14,95 %), Valledupar (14,33 %), Tunja (14,33 %) y Montería (14,31 %) fueron las más altas.

