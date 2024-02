Inflación cae al 8,35 % anual, el nivel más bajo en casi dos años

Este miércoles se conoció el primer reporte del Índice de Precios al Consumidor de este 2024, el cual muestra una nueva contracción en el costo de vida arrancando el año, llegando con esto a niveles que no se veían desde hace más de un año.





De acuerdo con el Dane, la inflación para este período se ubicó en 8,35 % anual; cayendo de esta forma casi cinco puntos respecto al mismo mes del 2023, cuando había quedado en 13,25 %. Así mismo, el dato también muestra una baja respecto al 9,28 % que se alcanzó en diciembre del año pasado.



En lo que concierne a la variación mensual, esta fue de 0,92% comparada con el mes anterior. Este dato se explica principalmente, debido a las cinco divisiones que se ubicaron por encima del promedio nacional, las cuales fueron Transporte (1,99%), Restaurantes y hoteles (1,72%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,11%), Salud (1,10%) y por último, Bienes y servicios diversos (0,97%).

Leonardo Trujillo, subdirector del Dane, explicó que con este dato el país regresa a niveles que no se veían desde febrero del 2022, aunque si se comparan únicamente los períodos correspondientes a enero; no se lograba un dato así desde el año 2016; lo cual es una buena noticia para el bolsillo de los colombianos.

“Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,84%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,69%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,48%), Prendas de vestir y calzado (0,30%), Educación (0,00%), Información y comunicación (-0,12%) y por último, Recreación y cultura (-0,21%)”, dijo este funcionario.

Uno de los primeros en reaccionar a este dato fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien destacó que ya son 10 meses consecutivos en los que el precio de los bienes y servicios en el país marca un descenso favorable para la economía, consolidando este indicador en un dígito, tal y como se busca desde el Gobierno.

“Aquí ya están incluidas los precios que se tienen que incrementar en el mes de enero, el ajuste de salarios, el ajuste de peajes, el último ajuste de gasolina a $600, el ajuste de todos los productos que tienen alguna conexión con el índice de precios, y que en realidad refleja que la economía colombiana viene consolidándose hacia la reducción de la inflación”, explicó.

Bonilla aprovechó este resultado para reiterar “el llamado de atención a la Junta del Banco de la República de que hay todos los elementos necesarios para poder seguir reduciendo la tasa de intervención. Información adicional, la inflación de los hogares pobres sigue siendo la más baja, tiene un consolidado de 7.15. Eso significa que los hogares pobres están recuperando en mayor medida el poder adquisitivo”.

Para expertos como Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, a la hora de hablar de inflación es importante dejar claro que el fenómeno de El Niño al parecer ya pasó y sus efectos no fueron tan fuertes como se esperaba, razón por la cual no hubo una presión directa en el precio de los alimentos.

“Eso no quiere decir que se haya acabado, ni que no vienen más consecuencias, sino que lo peor ya está por terminar, hablo de todo lo concerniente al fenómeno de El Niño. Los expertos a nivel internacional, que deben ser igual que los economistas locales, súper despechados, dicen que en abril ya no hay fenómeno de El Niño, que se acaba, pero que ya para agosto puede que haya fenómeno de La Niña”, indicó Pérez.

Cabe resaltar que, tomando como referencia el reporte de expectativas económicas del Banco de la República, la variación mensual del 0,92 % para enero que se vio en la inflación, quedó muy cerca de la proyección de 0,93 % que tenían los analistas para este período. Esto sin descartar que algunos esperaban que se disparara un 1,35 %.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio