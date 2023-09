Inflación: cuánto están gastando los colombianos en turismo interno

Los viajeros sintieron un fuerte sacudón en sus finanzas con una inflación que no paró de crecer al menos desde el 2019. Sin embargo, para 2022, los turistas en el país empezaron a percibir una sensación de calma en los precios de productos y servicios de turismo. Esta dinámica solo duro un año y ahora los viajeros gastan 21% más para suplir sus gastos por noche en el destino.



Así lo dejaron ver las cifras de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (Egit) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en donde se mostró que, de manera anual, para el segundo trimestre del año cada turista gastó $128.681 por noche en su destino, es decir, 21% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que pagó $106.744.



Las categorías de gasto que más subieron de precio durante el segundo trimestre de 2023 fueron otros gastos (179%), bienes de uso personal (155%), transporte aéreo (47%), servicios culturales (45%) y transporte terrestre (19%).



Para Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), este aumento en el gasto no se debió por una mayor inversión en otros productos o servicios, o el mejoramiento de los mismos, sino que es un efecto directo de la inflación.



“Del total de este gasto, el 30% corresponde a alimentos y bebidas, que según el reporte del IPC en junio del Dane este grupo presentó un incremento del 14,3% anual”, señaló Cortes.



Además, para la presidenta ejecutiva de Anato, del total del gasto promedio, el 17% corresponde al transporte aéreo y el 16% al transporte terrestre, dos rubros que durante el año han presentado afectación.



Sobre el transporte aéreo, este año el IVA de este servicio pasó de 5% a 19% lo que impactó el precio de los tiquetes. Además, al haber una menor oferta (por la salida de las dos aerolíneas del mercado), los precios se elevaron.



Sobre el transporte terrestre, el combustible ha subido mes tras mes por encima de los $200 (para la disminución del déficit en el Fondo de Estabilización de Combustibles) lo que podría explicar porqué las personas gastan más.



“Juntos, estos tres rubros representan aproximadamente el 64% del total del gasto promedio diario reportado en la Egit, por lo que no se puede concluir que está aumentando el gasto en los destinos con su respectivo beneficio económico, puesto que en términos reales no se especifica este componente”, explica la presidenta de Anato.



En contra parte, según José Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, desde abril ha decrecido la tarifa real de los alojamientos manteniéndose en 1 dígito entre abril y agosto.



Pese a la subida en los precios, en el Egit las cifras de viajeros se han ido recuperando año tras año, sin embargo no llegan a superar las cifras de prepandemia. Para el segundo trimestre del 2023 salieron de sus hogares 1,9 millones de personas a viajar, mientras que en el año anterior para el mismo trimestre eran 1,45 millones y en 2019, 2 millones.



Según Duarte, “el principal motivo para no viajar de los colombianos es económico con el 65,7%, es decir, no les alcanza para tomar la decisión de viajar”, señala.

Otros detalles

Por motivos, el que tuvo mayor incremento fue ‘visita a amigos o familiares’ con una subida del 51%, pasando de 577.000 personas que viajaron con este propósito a 868.000. Los viajes de negocio se posicionan en segundo lugar por incremento, aumentaron 22%, pasando de 87.000 personas viajando por negocios en el segundo trimestre de 2022 a 106.000 este año.



El viaje por recreación o vacaciones fue el que menos incrementó (16%). Para 2022 entre abril, mayo y junio viajaron por ocio 752.000 personas y este año 876.000.



Por tipo de hospedaje, las personas cada vez buscan formas distintas para viajar. El renglón de ‘otros’ es el que más subió en el segundo trimestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022 con 54%, en los hoteles aumentaron 28% los huéspedes y en la vivienda de los amigos 29%.



La forma de movilización de los viajeros durante este periodo, debido al alza en el precio de los tiquetes, cambió. En transporte público aumentaron 63% los viajeros respecto al mismo periodo del año anterior, los aéreos 33%, el transporte privado 18% y en la categoría de ‘otros’ creció 84%.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio

En X: @Paula1GB