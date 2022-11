Por inflación, 700.000 clientes tendrían problemas con créditos

El aumento de la inflación y las tasas de interés se están convirtiendo en un coctel peligroso para miles de clientes en el sistema financiero colombiano que podrían enfrentar en los próximos meses problemas con sus créditos.

Una investigación realizada por el buró de crédito TransUnion encontró que el ingreso real disponible de los colombianos y la capacidad para pagar sus obligaciones de deuda probablemente estén bajo una presión creciente pues la combinación de los dos factores mencionados crea un posible efecto de shock de pago.



La firma dice que esto se da en el contexto de un mercado laboral en recuperación que ha sido efectivo hasta ahora para ayudar a los colombianos a sortear las presiones económicas, pero donde el ahorro de los hogares ha venido disminuyendo desde el segundo trimestre de 2021.



TransUnion dice que a medida que la inflación aumenta, los consumidores disponen de menor ingreso disponible, y el impacto de la reducción se ve agravado por un mayor costo del servicio de la deuda mientras aumentan los pagos mensuales de sus productos de tasa variable y de aquellos indexados a la inflación.



Y asegura que todos los consumidores con crédito están expuestos a un shock de pago causado por la inflación, pero aquellos que tienen tarjetas de crédito y créditos de vivienda indexados en sus billeteras también están expuestos a impactos en el costo de la deuda, ya que los pagos mensuales aumentan con las tasas de interés y los incrementos de la inflación.



El estudio de TransUnion menciona que los aumentos en los gastos de los hogares en artículos de primera necesidad podrían impactar negativamente el ingreso disponible y aumentar el estrés financiero de los consumidores, con un componente esencial como el precio de los alimentos que ha aumentado 27% año contra año en septiembre de 2022.



La firma dice que según cálculos realizados con base en datos del Dane, los hogares experimentaron un aumento mensual promedio de $44.488 en su gasto total desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2022.

Afectación potencial

El estudio encontró que el 25 % de los consumidores colombianos con crédito probablemente no tendría la capacidad de absorber un aumento inflacionario de $20.000 en sus gastos mensuales. Del mismo modo, el 30 % de los consumidores probablemente no tendría la capacidad de absorber un aumento inflacionario de $50.000 mensuales, mientras que el 36 % y el 42 % se enfrentarían a la misma dificultad si experimentaran un aumento inflacionario de $100.000 y $200.000 pesos en sus gastos, respectivamente.



El estudio resalta que hasta 5,4 millones de consumidores colombianos con actividad crediticia podrían verse afectados por los impactos de pago derivados del aumento de la inflación.



TransUnion dice que bajo el escenario probable de $50.000 pesos de estrés en el gasto mensual, se espera que 3,9 millones se vean afectados, de los cuales 900.000 ya están en dificultades (60 días de mora o más en alguno de sus productos de crédito), mientras que 3,0 millones están en riesgo y, por lo tanto, son vulnerables.



La central de riesgo dice que el 70% de todos los consumidores con crédito -8,9 millones- se espera que sean resilientes en este escenario probable y que sean capaces de manejar los shocks de pago causados por la inflación.



El estudio también reveló que la mayoría (71%) de los consumidores identificados como vulnerables a los impactos de pagos por inflación, son de riesgo medio y bajo, y el 43 % son de menores ingresos.



El estudio encontró que 2,3 millones de consumidores están expuestos a un costo de la deuda creciente en sus tarjetas y/o créditos de vivienda indexados. Bajo el escenario probable de una tasa de usura del 37% y una tasa de inflación del 11% que afecta a los créditos de vivienda indexados, aproximadamente 731.000 consumidores estarían expuestos, de los cuales más de 500.000 serían vulnerables (se excluye a los que ya están en mora en algún producto) a la posibilidad de no poder cumplir con el pago mensual más alto.



Alrededor del 71% de estos consumidores vulnerables tienen puntajes de riesgo prime y mejores, y el 31% son de ingresos altos, lo que implica que el creciente costo de la deuda tiene repercusiones de gran alcance y que los consumidores con un historial de buen comportamiento crediticio también pueden estar en riesgo.



