Inflación impactó la confianza de los consumidores en enero

Enero de 2022 inició con un panorama poco alentador para los consumidores: un nuevo pico de pandemia sumado al aumento de los productos, que marcaron la agenda del primer mes del año, y el incremento de precios en bienes y servicios han golpeado con más fuerza a los hogares.



Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su última publicación de la encuesta Pulso Social, en la cual, el Indicador de Confianza de los Consumidores presentó un retroceso importante, pues en enero de 2022 cayó 3,4 puntos porcentuales, frente a diciembre del año pasado y se ubicó en 35,9 puntos.



Esto, según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, tiene que ver con las presiones que ha tenido la inflación en los últimos meses, y que se profundizaron con la llegada del nuevo año. “Desde octubre veníamos hablando de como las perspectivas de los hogares, tanto en su situación propia como del país, se han visto deterioradas”, aseguró.



Según el Dane, al cuestionar a las familias sobre como perciben su situación en comparación con la de hace un año, el 48% de los hogares cree que su situación es peor a la de hace 12 meses, lo que muestra un aumento en la tendencia de 2,8 puntos porcentuales en comparación con el resultado de diciembre de 2021.



Así mismo, el optimismo a futuro se redujo. Solo el 35,5% de los hogares considera que su situación era mejor dentro de un año frente a la actual, frente a diciembre, se presentó una reducción de 0,9 puntos, con el 36,4% de hogares que consideran que su situación en un año será mejor.



Además, 67% de las familias, es decir, dos de cada tres jefes de hogar, dijo que considera que la situación económica del país está peor que hace 12 meses.



SITUACIÓN ECONÓMICA



El reporte de Pulso Social de enero también evidenció un deterioro en las condiciones de vida de las familias para el arranque de 2022. Al indagar a las familias sobre sus posibilidades de ahorrar, el 10,4% de los jefes de hogar aseguró que no puede ahorrar, porque de hecho no tiene ingresos.



Esto, según Oviedo, implicó que “retrocedimos en términos de generación de ingresos frente a diciembre de 2021”, pues para el cierre del año pasado solo el 8,8% de los hogares aseguró no estar percibiendo ingresos.



Sin embargo, vale la pena aclarar que un año atrás, en enero de 2021, el 19,4% de los jefes de hogar reportaba no tener ingresos, lo que sí evidencia una recuperación año a año.



De otro lado, entre las familias que sí perciben ingresos, el 74% de los jefes de hogar dice no tener posibilidades de ahorrar y solo 15,5% aseguró en enero que sí puede hacerlo. Otro ejemplo del impacto que ha tenido el aumento de precios en los bolsillos de las familias tiene que ver con sus percepciones a futuro. Pues el 71,2% de los jefes de hogar cree que los precios aumentarán más rápido en los próximos 12 meses y el 15,2% de los hogares cree que seguirán aumentando al mismo ritmo.



“Las expectativas desde los consumidores dicen que 86,4% consideran que los precios seguirán aumentando al mismo ritmo que vimos en enero de 2022 o incluso más rápido”, explicó el director del Dane.



La encuesta también reveló una reducción en las posibilidades de adquirir artículos de primera necesidad en las familias, pues el 64,1% dijo que no tiene mayores posibilidades de comprar artículos como ropa, zapatos, alimentos, lo que según Oviedo, implica una reducción en la capacidad de compra en dos terceras partes del país en comparación con enero de 2021.



“Es una corrección frente a la dificultad que prevalecía en los jefes de hogar en enero de 2021, pero la manifestación del brote inflacionario que estamos observando tiene una intensidad que crece en 1,9 puntos frente a diciembre de 2021”, explicó Oviedo.



