El alza de las tasas de interés, ‘receta’ para combatir la inflación

La galopante inflación que arrasó con las economías del mundo en 2021 tiene contra las cuerdas a los bancos centrales, los cuales ya alistan su principal 'receta' para combatirla: el alza de las tasas de interés.



(Vea: ¿Petróleo a 150 dólares? Daños económicos si se alcanza ese precio).

Aunque algunas entidades ya lo han subido y otras tienen claro hacerlo en la brevedad o por el contrario no lo harán, lo cierto es que el mundo globalizado espera lo que pueda suceder en la reunión de este 26 de enero de la Reserva Federal (Fed) en la que muy probablemente se realice la primera alza del año de la tasa de interés en Estados Unidos, una previsión que atemorizó a las bolsas mundiales en esta semana de arrastre a la baja.



De acuerdo con una encuesta mundial de la plataforma Refinitiv el 94,6 % de los analistas considera que la Fed incrementará su tasa de interés entre un 0 % a 0,25 % en la reunión de la próxima semana, mientras que el mismo porcentaje de consultados estima un incremento entre el 0,25 % y el 0,5 % para el encuentro del organismo del mes de marzo.



Asimismo, un 50,5 % de los analistas, consideran que la tasa subirá entre un 0,5 % y un 0,75 % el próximo marzo. Un 32,1 % de los encuestados consideran que la tasa de interés subirá entre 1 % y 1,25 % para el 14 de diciembre de este año.



(Vea: Gastar millones contra el covid para ganar billones, apuesta del FMI).



En su participación el viernes dentro del Foro Económico Mundial, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló que la Fed está actuando “responsablemente con la inflación”.



“Lo que la Fed hace tiene repercusión en todos nosotros. Es por eso que es estrictamente que la Fed continúe comunicando de manera clara para prevenir sorpresa”, agregó la funcionaria.



Este comportamiento más agresivo frente a las tasas de interés del organismo económico estadounidense se produce luego de desestimar el avance de la inflación y que esta lograra cerrar el año anterior con un sólido 7%.



(Vea: La inflación, un fenómeno que impacta al mundo).



EN AMÉRICA LATINA



En su último reporte, la Cepal se mostró contundente al pedirles a los bancos centrales del continente a no usar únicamente la tasa de interés como mecanismo para controlar la inflación.



“Se debe expandir el espectro de instrumentos (monetarios, cambiarios y macroprudenciales) más allá de la tasa de interés, para enfrentar las presiones inflacionarias sin menoscabar los impulsos por recuperar el crecimiento y el empleo”, resaltó el documento del organismo. En la región, Argentina subió la tasa de interés a 40%; Uruguay a 6,5%, Paraguay a 5,5% y Perú a 3%. Y Chile subirá a 5,25%.



(Vea: Lidiar con la alta inflación, el desafío para los comerciantes de país).



¿Y QUÉ HARÁ EUROPA?



A diferencia de Estados Unidos, en el viejo continente parecen estar más calmados con el incremento de las tasas de interés.



Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo (BCE), defendió la postura “mas relajada” de la entidad. En su alocución en Davos, Lagarde reiteró que “no tiene dudas” que la inflación, que alcanzó el 5% en la eurozona en 2021, se ralentizará y será cercana al 2%.



En otro sentido, el presidente del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, señaló que “no le tienen miedo a la inflación” que hasta el momento es del 0,6%. “Seguiremos con una política flexible”.

ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio