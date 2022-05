Inflación podría afectar al PIB vía consumo y tasas

El consumo privado, especialmente el de los hogares, ha sido el propulsor de la economía en medio de la reactivación tras la pandemia. No solo fue la clave durante el 2021, sino que también estuvo detrás de buena parte del crecimiento del primer trimestre de este año, cuando el PIB se expandió a una tasa de 8,5%.



Sin embargo, la creciente inflación que ya golpea los bolsillos de los colombianos podría jugarle en contra, y los expertos la ven como una de las amenazas para la actividad económica en lo que resta del año.



En el reporte del PIB que entregó esta semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se evidenció como en los primeros tres meses del año el gasto en consumo final creció 11,8%, y dentro de este, se dio un crecimiento de 12,2% en el caso del consumo de los hogares, mientras que el gasto del Gobierno en consumo fue de 8,6%.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, señaló que mientras que las compras de bienes semidurables fueron las que vieron un impulso más importante (34,3%), el gasto en los no durables apenas crecieron 4,3% en el trimestre, mientras que en el último trimestre de 2021 creció a un ritmo de 6,8%.



“Ese crecimiento es mucho más modulado por el encarecimiento en los precios de los tubérculos, las frutas y los granos, como lo hemos visto en el comportamiento en la inflación, y por eso vemos una modulación en ese crecimiento, con lo que podríamos ver unos efectos parciales de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares”, dijo Oviedo durante la presentación de los datos del PIB.



EL CONSUMO



Si bien las cifras ya están mostrando una desaceleración en el consumo, para los expertos, el efecto de la inflación aún tiene campo para materializarse.



Así es como, el presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, asegura que si bien “el consumo de los hogares sigue creciendo a tasas muy altas”, este “no puede seguir creciendo a tasas del 13% o 14%, eso es insostenible, y sin duda eso se va a volver más lento a lo largo del año”.



De allí, que según Santamaría, eso lleve a Anif a ser más cuidadoso en su proyección de crecimiento anual, que está entre 4,9% y 5,3% para este 2022.



Desde Corficolombiana, José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de la entidad, reconoció que sí hay una preocupación por la inflación.



“La inflación genera una recomposición del gasto, no necesariamente va a disminuir completamente el gasto, sino que lo va a recomponer. También es cierto que la inflación golpea sobre todo a los hogares más vulnerables, por lo que también podríamos ver en los próximos trimestres un gasto más sesgado hacia hogares de altos ingresos”, aseguró López.



Para el economista de Corficolombiana, otro aspecto a tener en cuenta es que se comenzará a sentir el efecto en las alzas de las tasas de interés, y que esto, en la medida en que incide sobre el crédito, “podría reducir dinamismo de ese componente tan dinámico que ha sido el consumo”.



Aunque el dinamismo de la economía ha estado sustentado en su mayoría en el consumo de los hogares, también hay posiciones como la de Camilo Pérez, gerente de Investigaciones económicas del Banco de Bogotá, que cree quién esto va a cambiar.



“Una de las razones tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que se está dando por cuenta de la inflación, en particular la de alimentos, que es la que golpea a los sectores de ingresos más bajos”, dijo.



Así mismo, asegura Pérez, hay otras tendencias globales que deberían afectar el crecimiento hacia la segunda mitad del año: “Lo primero es una desaceleración económica mundial que va a impactar a través del comercio. Así mismo, ya se ve una pérdida de confianza en los hogares, que en parte tiene que ver con la inflación, pero también en algo tiene que ver la incertidumbre electoral”.



Finalmente, Andrés Langebaek, director de investigaciones económicas del Grupo Bolívar, dice que la inflación podría mermar el crecimiento, “por el efecto directo de menor ingreso disponible pero también porque al aumentar la inflación aumentan las tasas de interés en la economía”.



ACCIONES DE CONTROL



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reconoce que la inflación es un fenómeno global, pero señaló a este medio que el Gobierno está tomando acciones para mitigar su impacto.



“Hemos enfrentado ese desafío con todas las herramientas posibles: política de normalización monetaria, reducir el déficit fiscal para evitar presión por la tasa de cambio, disminuir costos de aranceles, motivar la producción agropecuaria con subsidios y créditos agropecuarios. Es lo máximo que podemos hacer sabiendo que el grueso de la inflación proviene de un entorno internacional”, dijo.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio