Inflación en Colombia va 'sin freno': ¿por qué no baja?

Este jueves 5 de enero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló la variación anual de la inflación para 2022, la cual se ubicó en 13,12 %, la más alta desde 1999 y muy por encima de las proyecciones del mercado que apuntaban a que fuera inferior al 13 %.



Tras este dato, que sirve de referencia para varios ajustes y alzas para el 2023, como el precio de los arriendos, entre otros, varios expertos reaccionaron y manifestaron sus inquietudes.



El dato del 2022 estuvo influenciado, sobre todo, por el alza de alimentos, y es que este dato presentó una variación de 27,8%.



Pero, ¿cuáles fueron las posibles razones para que la inflación no bajara? Aquí se las contamos.

¿Qué está pasando?

Según explicó en Twitter Mauricio Cárdenas, economista y ex ministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos, "la Inflación sin alimentos y sin precios regulados (combustibles, servicios públicos, etc.) tiene una tendencia preocupante. No es una inflación de costos o de oferta. Hay un elemento de demanda, sin duda".



Agregó que "para el Gobierno debe ser una prioridad bajar la inflación, de lo contrario el costo político va a ser muy alto. Pero no hay fórmulas mágicas: nada reemplaza el trago amargo de las mayores tasas de interés (...) El Gobierno y los gremios deben apoyar la tarea del Banco de la República, minar la confianza en la política monetaria le resta efectividad a las medidas que se adopten y generar la confianza necesaria para que el dólar vuelva a bajar".



El equipo de investigaciones económicas de Bancolombia, “para los importadores es cada vez más complejo traer alimentos ya sea porque son más caros o porque hay menos de los mismos en el mundo”.



Por su parte, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, comentó que "este dato no es alentador y advierte que la caída de la inflación en Colombia para el 2023 va ser bastante lenta por cuenta de los altos precios de los alimentos, dato que afecta la inflación de elementos de demanda como los restaurantes, los hoteles, los viajes, entre otros sectores que han sido muy dinámicos durante esta época".



Rémi Stellian, profesor del Departamento de Administración de la Universidad Javeriana, dijo que un factor determinante es la caída del peso colombiano respecto al dólar. Explicó que eso relacionado con la inversión extranjera que llega al país, pues allí empieza una negociación entre los que traen dólares para invertir y unos 60 actores acreditados por el Banco de la República para comprarlos y que entre menos dólares estén disponibles para la venta, se van a necesitar más pesos colombianos para comprarlos.



Según el experto, esto tiene un efecto directo en los precios de los productos que se consumen a nivel nacional y en diferentes sectores de la economía: “La crisis económica a nivel mundial representó para Colombia mucha menos inversión extranjera. Estamos hablando de una caída de casi el 50 % entre 2019 y 2020, es decir, unos 7000 millones de dólares que no han entrado al mercado de divisas colombiano”.



Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía le dice a Portafolio que "el cierre de la inflación con el 13,12 % en Colombia para 2022, rectifica uno de los mensajes que hemos olvidado desde Fedesarrollo, el principal reto macroeconómico para el país en este 2023, era justamente eso, el control de la inflación que afecta especialmente a los hogares más pobres y vulnerables".



También añadió que, " esto pasara especialmente en la corrección de dos desbalances económicos que a tenido el país a lo largo de los años, el desbalance fiscal, que por tercer año consecutivo cierra por encima del 7 %, y por el déficit externo que alcanza niveles cercanos al 6% del PIB".



Mejía concluye diciendo que, " esto requerirá una coordinación con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, que tiene como principal mandato constitucional el control de la inflación", advierte que, "tenemos que prepararnos como colombianos para un año difícil en materia económica, especialmente por la combinación de una alta inflación y un crecimiento económico que seguramente estará bastante por debajo de lo que tuvimos en 2022".



