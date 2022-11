¿Por qué no todas las medidas contra la inflación son tan eficaces?

Mantener a raya la inflación es un problema que enfrentan hoy los gobiernos, y la administración de Gustavo Petro no es la excepción. La semana pasada el Ministerio de Hacienda anunció una serie de medidas que está impulsado el Gobierno para enfrentar las presiones inflacionarias, pero los expertos consideran que estas tendrían diferentes impactos.



Aunque algunas son más inmediatas, otros efectos no son tan claros, o incluso, pueden ser contrarios entre el corto y el largo plazo.



Entre las acciones más directas que está tomando el Ejecutivo está desindexar una serie de productos del salario mínimo en sectores como agro, educación, servicios públicos, transporte o vivienda, pues una mayor inflación y aumentos en el salario mínimo conllevan a incrementos en diferentes bienes y servicios por estar ligados a estas variables.



“Atar por mandato legal un gran número de precios o actividades a los cambios en el salario mínimo, como ocurre en Colombia, contribuye a perpetuar las expectativas al alza de la inflación y dificulta su reducción. La inflación se vuelve inercial en alguna medida”, indicó Jorge Armando Rodríguez, profesor de la Escuela de Economía de la U. Nacional. Para el académico, las medidas de desindexación anunciadas pueden ser, en general, positivas, “aunque conviene examinar caso por caso”.



Actualmente hay 204 renglones indexados al mínimo, y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró la semana pasada que el gobierno procederá con la revisión de las categorías. Algunas de estas están definidas por decreto y otras por ley. “Haremos las dos cosas, vamos a sacar un decreto eliminando la indexación de salario mínimo de una gran cantidad de productos y servicios y al mismo tiempo habrá un proyecto para desindexar los establecidos por ley”, indicó el titular de la cartera.



¿Efecto inmediato?



En el paquete anunciado por Hacienda también aparecen medidas de corte sectorial como la reducción temporal de aranceles o la compra de insumos agrícolas, la regulación de las tarifas de energía, aumentos graduales en precios de la gasolina para evitar mayores presiones fiscales y un subsidio adicional de $500.000 para las madres cabeza de familia.



Rodríguez fue enfático en que “no hay que esperar que operen mágicamente, dado que el fenómeno inflacionario se origina, por ejemplo, en las limitaciones de oferta de productos energéticos y agrícolas, pero sí pueden ayudar a solucionar el problema”.

Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la Región Andina, aseguró que esas medidas “nunca tienen un efecto de corto plazo”, y que muchas pueden ser continuidad de medidas que empezaron en el gobierno anterior, porque si dejan de funcionar se subirían los precios, como es el caso de los aranceles.



De otra parte, para Julio César Romero, economista jefe para Corficolombiana, dado que el Gobierno está presentando un paquete amplio de acciones, cuantificar su efecto sobre el IPC se vuelve complejo. “Estas medidas van a aliviar marginalmente las presiones, el Gobierno está demostrado que quiere hacer algo para contrarrestar la inflación, adicional a la política macroeconómica”, aseguró.



El economista indicó que la mayoría de medidas, en teoría, empiezan a tener efectos “pronto”, o de corto plazo, como la de energía o los subsidios, “que aumentarían desde diciembre, y en el presupuesto de 2023 se espera un programa más ambicioso incluso”, o como los precios de combustibles que ya iniciaron a subir sus precios.



Pero aseguró también que “el Gobierno está en una situación difícil, pues cada decisión que tome tendrá un efecto adverso, pero lo que tiene que mirar es que el efecto positivo compense al negativo”.



El impacto



Si bien los efectos del paquete de medidas no son del todo claros, los expertos tienen varias posturas sobre cómo se sentirá el impacto en los precios, y por ende, en los bolsillos de los hogares, en particular, por dos medidas.



“Hay que diferenciar entre luchar contra la inflación y compensar a alguna población por el efecto de la inflación”, dijo Romero. Según el experto, la política social a través de transferencias a población vulnerable sí ayuda a suavizar el impacto en los bolsillos, pero no es una medida para mitigar la inflación, incluso, aseguró el economista de Corficolombiana, puede generar más presiones al alza vía consumo.



Jalil se refirió también al alza en los precios de la gasolina. “Es una situación más de mediano y largo plazo, subir la gasolina tiene un impacto directo a corto plazo en la inflación, pero si no se maneja no se controla el déficit fiscal por los combustibles y a futuro eso se asociará con alta inflación. Todo depende”.



La tasa de cambio, otro dolor de cabeza

Otra de las situaciones que complica la situación inflacionaria tiene que ver con la depreciación del peso y los costos adicionales que genera a la inflación sobre los importados.



De acuerdo con Hacienda, la alta depreciación de la moneda local ha afectado los niveles de precios de algunos bienes y servicios, y por ello, “el Gobierno continuará fortaleciendo mensajes unificados en torno a aquellas políticas que puedan afectar el flujo de divisas hacia la economía colombiana en el futuro cercano, contribuyendo a mitigar presiones adicionales alcistas sobre el tipo de cambio”, dijo Hacienda.



Al respecto, Jalil aseguró que “el tipo de cambio es muy difícil de manejar, pero lo que sí toca es mostrar un gobierno juicioso, que de alguna manera pueda dar prioridad a la explotación petrolera y carbonífera, y que sea responsable en lo fiscal. Pero el resto de cosas son realmente externas. Desde adentro el Gobierno lo que puede hacer es dar una buena imagen”.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO