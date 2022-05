La inflación profundiza el debate de cara a elecciones presidenciales

La inflación anual más alta de los últimos 21 años, de 9,23% para el pasado abril, ha profundizado la discusión económica de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, que se celebrarán a finales de este mes.



Y es que los candidatos presidenciales han reaccionado con énfasis sobre el actual costo de vida de los colombianos y han reiterado, en parte, sus propuestas para combatirla.



El primero en hacerlo fue el candidato de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro. “Un incremento del 26% del precio de los alimentos por destruir nuestra producción alimenticia e importar, por destruir nuestra producción de abonos e importarlos, significa un incremento sustancial del hambre en el país, dado que los ingresos no crecen en la misma proporción”, escribió el candidato en su cuenta de Twitter.



A su turno, el candidato Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, dijo que subían los precios, pero no así el valor de las transferencias monetarias. “Nosotros ajustaremos todas las transferencias con la inflación y daremos un ingreso de $500.000 a todos los adultos mayores sin pensión”, señaló el exalcalde de Medellín.



Por otro lado, el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, dijo por su parte que, en su propuesta, respaldaría la labor del Banco de la República sobre este indicador y “reforzará las labores de apoyo” a los hogares y productores para proteger el poder de compra de los hogares del país.



El resto de los candidatos a la Presidencia de Colombia no se ha pronunciado sobre el alto costo de la vida.

LO QUE DICEN LOS ECONOMISTAS



El dato anual de 9,23% revelado este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), superó las estimaciones que tanto el mercado, como centros de pensamiento, habían asegurado acerca del costo de vida y su posible disminución de cara al segundo trimestre y la segunda mitad del año.



“La inflación en abril fue de 9,23%, por encima de las expectativas del mercado (8,7%) y de las nuestras (8,9%) (...) Esto aumentará las expectativas de inflación para este año que, antes de este dato, ya estaban en el 7%”, dijo Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.



También vale la pena recordar que al dato anual se llegó tras una escalada mensual de 1,25% que también sorprendió al alza sobre las expectativas para el cuarto mes del año que tenían los especialistas.



Se trata, de acuerdo con el Grupo de Investigaciones de Bancolombia, con “la mayor variación para un abril desde que se implementó el esquema de inflación objetivo”.



Para este centro de análisis, “la sorpresa del resultado frente a la expectativa se explicó principalmente por el avance de la canasta que excluye el precio de los alimentos”, a lo que se le sumó la reversión del pasado día sin IVA, concretamente sobre la división de prendas de vestir (2,99%) y algunas presiones sobre la variable de recreación y cultura (1,18%) por efecto de la Semana Santa.



De hecho, la inflación subyacente, aquella sin alimentos, registró una variación mensual de 0,90%; que llevó el dato a 4,04% en los primeros cuatro meses del presente año y a 5,94% en la variación anual.



“La inflación subyacente fue la responsable de la mayor sorpresa en abril”, dijo el banco estadounidense JP Morgan.



“Esta medida está ahora muy por encima del rango objetivo, y aún no ha alcanzado su punto máximo en términos de nuestro pronóstico”, agregó la entidad financiera en su análisis.



Además, el IPC de energéticos, subió 1,44% en el mes y alcanzó los 11,38% anual. En los primeros cuatro meses del año 2022 la división que más se ha encarecido son los alimentos, afectando así los bolsillos de los colombianos.



La variación mensual del costo de los alimentos (2,75%), estuvo altamente influenciada por el alza del precio del arroz y la leche, productos que aportaron en su conjunto 13 puntos básicos al dato.



Entre otros elementos de esta canasta que registraron una variación anual superior al 10% en los primeros meses del año resaltan las pastas (18,84%); el pan (21,22); carne de cerdo (16,25%); queso (22,54%) y mantequilla (25,89%).



Aunque la inflación golpea a todos los bolsillos colombianos, el costo de vida también varía dependiendo del nivel de ingresos.



Así, según el Dane, los hogares pobres tienen una inflación de 11,26%, un total de 2 puntos porcentuales más alta que el costo de vida nacional. Los hogares vulnerables también están por encima del promedio nacional (11,07%) al igual que los hogares de clase media, aunque estos lo están ligeramente, por solo unos puntos básicos (9,43%).



Los hogares colombianos de altos ingresos también se han visto afectados en su costo de vida, salvo que en su caso, se encuentran a

