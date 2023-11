Octubre tampoco sería el mes de inflación a un dígito

Este miércoles se conocerá el dato de inflación para el mes de octubre y la expectativa de los mercados, analistas y el Gobierno Nacional, se centra en si este indicador caerá finalmente a la velocidad que se espera o por el contrario, el descenso se mantendrá a paso lento, tal y como se ha visto desde hace varios meses.



Si bien en septiembre se completaron seis meses seguidos con este indicador a la baja, apenas se encuentra en el 10,99%, quedando a la par de las expectativas del Gobierno, que en su momento esperaba que se ubicara por debajo del 11%.



No obstante, quedan dos meses para que termine el año y cada vez los expertos ven más difícil que el 2023 acabe con el costo de vida en un dígito, teniendo en cuenta factores como el aumento en el costo de la gasolina y las afectaciones que se vienen por cuenta del fenómeno de El Niño.



De acuerdo con las cuentas del Ministerio de Hacienda, se espera que el costo de vida ronde el 10,5%; teniendo en cuenta que factores como el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles sigue presionando al alza este indicador, crucial para otras referencias, como las tasas de interés.

Inflación

“La mayoría de la gente del banco aún considera insuficiente empezar a bajar tasas de interés. En la reunión del Banco que se hará en diciembre vamos a tener dos datos de inflación: el de octubre y noviembre. Aspiramos terminar el año con una inflación de un dígito, de entre 9,2% y 9,5%”, dijo en su momento el jefe de esta cartera, Ricardo Bonilla.



Y es que las cuentas del ministro de Hacienda se ratifican al ver resultados como el Índice de Precios al Productor (IPP) para el mes de octubre, revelado la semana pasada por el Dane, según el cual, subclases como la Gasolina para motor mezclada con etanol (68,51%) y Gasolina para automotores (53,84%) fueron las que más impulsaron al alza los precios al productor.



Para Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, en sus proyecciones están esperando que la inflación del mes de octubre haya sido de 0,34 por ciento, lo que llevaría al país a alcanzar una inflación anual del 10,58%.



“Esto representa una reducción importante frente a la inflación anual que veíamos en el mes de septiembre, que era cercana, digamos, al 10,9%. Dentro de los rubros del IPC que estarían explicando ese aumento de 0,34%, están el alojamiento y servicios públicos, que siguen presionado por efecto de los arrendamientos”.



Este analista agregó que “estamos viendo algunas presiones en alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente el tema de la papa, de los tubérculos en general, deberían estar ejerciendo una presión alcista sobre los alimentos. Y, por último, estaríamos viendo algo de contribución positiva de algunos colegios de calendario B, que tuvieron incrementos de tarifas entre el mes de septiembre y el mes de octubre”.

Inflación

Entre tanto, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, recordó que el Banco de la República elevó este martes la expectativa de la inflación en 2023, lo cual debe dar una connotación de cómo la inflación es y seguirá siendo uno de los mayores retos para generar crecimiento en el país.



“Las estimaciones intermensuales están enfocadas a que la inflación seguirá mostrando una caída, sin embargo, no es representativa en la práctica, es decir, la reducción de la inflación no se está viendo reflejada en los bolsillos de los colombianos ni en el fortalecimiento del poder adquisitivo, por lo que este sigue siendo el mayor desafío para el Gobierno”, agregó esta experta.



No hay que olvidar que la semana pasada, el equipo técnico del Emisor revisó al alza su pronóstico de inflación para este año a 9,8% desde una estimación previa de 9%, pese a recientes datos de desaceleración de los precios.



Para ambos analistas, lo más importante a resaltar es que el costo de vida sigue cayendo y esto sin duda es una buena noticia para los colombianos, aunque destacaron que es necesario aplicar medidas de choque para que este indicador se contraiga con más fuerza en los próximos meses y recupera la economía.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio