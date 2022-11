Tasas de interés y subida en el dólar ponen en vilo financiación de 5G

En el marco del primer día del Congreso anual de la Cámara Colombiana de Infraestructura los principales constructores carreteros del país hicieron un balance sobre los proyectos viales, en especial 4G y 5G. Si bien estos destacaron su avance, mostraron su preocupación sobre las subidas en las tasas de interés y también la devaluación a la que se ha visto sometida el peso colombiano.



Mario Huertas, presidente Mario Huertas Cotes S.A., aseguró que esta situación está poniendo en riesgo los créditos otorgados a los proyectos. “Nuestra ocupación es porque como se encarecieron los créditos y las tasas están altas, es complicado para los proyectos. Está muy a la expectativa también las 4G, que se cumplan como se estructuraron sobre lo que les prestaron los bancos”, dijo.

Por su parte Menzel Amin, gerente General de KMA, resaltó que esta dinámica económica mundial toca el bolsillo de los proyectos.



“Ese es el principal reto que tenemos en financiación. Las tasas obedecen a un fenómeno mundial no es algo que solo afecta a Colombia, no es conveniente ni para el sector privado ni el público, a los bancos tampoco les interesa que estén tan altas. El banco ha demostrado durante toda su historia que ha sido muy responsable y nosotros tenemos la confianza absoluta que su regulación en temas inflacionarios tendrá sus medidas el próximo semestre, con esto no podemos tener financiaciones de muy largo plazo, que es lo que deberíamos tener, sino pensar en financiación de tiempo medio, una vida media para que la volatilidad que estemos viviendo no nos afecte tanto”, dijo.

Sobre los prestamos extranjeros, Amin, aseguró que, en el caso de las 4G, una de las medidas que se usó fue el reembolso en dólares de los proyectos, lo cual viabilizó su financiación. “A diferencia de estos proyectos, los de Quinta Generación no tienen financiación en dólares, pero igual la volatilidad del peso ha hecho que las tasas estén tan altas que una porción hay que estructurar una parte con dólares a corto plazo”, señaló.



Sobre esta dinámica Huertas pidió al Gobierno analizar beneficios a la banca que permitan incentivar los créditos para infraestructura.

“Necesitamos que existan líneas de fomento, porque a la larga lo que se está desarrollando es para municipios, para departamentos, para corredores para la nación, no para particulares. Necesitamos apoyo o compensaciones a la banca, si la banca le presta a proyectos de infraestructura podemos pensar en algunas reducciones para que los costos le bajen a ellos y se interesen en financiar proyectos de esta naturaleza”, dijo.

Con una volatilidad y cambios en constantes en la economía, el presidente de KMA aseguró que no estará buscando más proyectos por el momento en concesión, pues actualmente tiene los proyectos de las dos troncales del Magdalena y la concesión Caribe 2 y en el caso de Mario Huertas, continuará trabajando en el proyecto de la ALO.

“Estamos estructurándola y buscando la financiación, nosotros queremos ir avanzando en lo que tenemos para que otras empresas se vinculen en proyectos similares”, dijo su presidente.

Actualmente hay seis proyectos 5G que están adjudicados, la Nueva Malla vial del Valle del Cauca, avenida longitudinal de Occidente - sur, Troncal Magdalena C1, C2, Accesos Norte de Bogotá y Buga - Loboguerrero - Buenaventura.

