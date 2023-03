En inglés, colegios privados le sacan más ventaja a oficiales

Las pruebas Saber 11 son el medidor de los niveles de educación en el país, según expertos. En esa medida, los resultados que obtienen los estudiantes le permiten a las instituciones tener datos sobre las áreas en las que se debe fortalecer la enseñanza.



Por ejemplo, un estudio publicado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana da cuenta de las brechas que hay en el desempeño de inglés a nivel de instituciones privadas y oficiales, así como las diferencias en los resultados entre regiones.



De acuerdo con el análisis de los resultados nacionales calendario A en las Pruebas Saber 11, se encontró que el puntaje promedio en inglés en el 2021 fue de 48,9 puntos.



Según los investigadores, entre el 2019 y el 2021 es el puntaje más alto, pero esa cifra es inferior a lo obtenido en años anteriores.



Otro de los datos relevantes del estudio es la brecha que se observa entre los estudiantes de colegios privados y oficiales. Además, esa brecha aumenta con el transcurso de los años.



Así, en el 2014 el desempeño en inglés de los colegios privados fue de 54,67 puntos sobre 100, mientras que en los oficiales fue de 48,49 puntos. La brecha era de 6,2.



En el 2021, el último año revisado, el resultado en ingles para colegios privados en las pruebas Saber 11 calendario A fue 56,93 puntos y para colegios oficiales fue de 46,72 puntos, con una brecha marcada de 10,2 puntos. La más alta.



“Los resultados no solo evidencian que los estudiantes de establecimientos educativos privados siempre han obtenido un mejor desempeño en inglés en las pruebas, peor aún, que la brecha en el puntaje registra una tendencia alcista lo que implica que cada vez se amplía la diferencia en el logro académico a favor del sector no oficial”, se lee en el informe.



A lo que se agrega que “la diferencia del puntaje entre hombres y mujeres se amplió entre el 2020 y 2021 en contra de las mujeres, al pasar de 1 a 1.7 puntos; también la más alta de los últimos ocho años”.



“Aunque no se puede concluir que el inglés es el área con el más bajo rendimiento, con respecto al resto de áreas evaluadas en las pruebas, sí viene presentando un comportamiento a la baja preocupante en los últimos tres años. Y según la clasificación de niveles de desempeño en inglés en Saber 11, para el 2021, casi la mitad de los evaluados, lo que es el 49,8%, fueron clasificados en el nivel más bajo, que es el A-”, se describe en el informe.



Regiones periféricas, brecha más alta



A nivel departamental, hallaron que “las regiones Amazónica y Orinoquía y parte del Pacífico son las que registran un menor desempeño en inglés en el Saber 11”. Datos que contrastan con los resultados de Bogotá, que registrsa el mayor puntaje promedio, con 55 puntos.



Estas diferencias se observan por el difícil acceso a la educación en muchas zonas del país.

¿Cómo mejorar las cifras?

Desde el LEE de la Universidad Javeriana afirman que se hace necesario que “los colegios, especialmente los oficiales, cuenten con docentes bilingües que puedan impartir varias de las clases en diferentes áreas de conocimiento en inglés. Concebir el inglés como un conocimiento transversal más que una asignatura adicional”.



A lo que se agrega que hacen un llamado a que se fortalezcan los programas de becas y créditos para el aprendizaje de uno de los idiomas más hablados del mundo y con el que se abren puertas.



El Gobierno también debería jugar un papel clave, según el centro de estudios, en la medida en que “plantee una clara y precisa política pública del dominio del inglés”.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio