Ya puede cobrar los $160.000 del nuevo giro de Ingreso Solidario

Ingreso Solidario entrega, cada mes, 160.000 a familias más necesitadas y que no reciben otras ayudas sociales.

Desde este martes 27 de julio el Gobierno inició el pago del ciclo 16 para hogares beneficiarios de Ingreso Solidario, dinero que estará disponible hasta el próximo 4 de agosto.



De acuerdo con Prosperidad Social, son 613.000 hogares no bancarizados y más de 2,3 millones bancarizados que recibirán 160.000 pesos correspondientes a este ciclo.



Vale la pena anotar que los hogares no bancarizados tendrán disponible el pago hasta el próximo 4 de agosto en los puntos autorizados de pagos de SuperGIROS y la red de aliados en todo el país.



Por su parte, los más de 2,3 millones de hogares bancarizados serán notificados a través de un mensaje de texto al número de celular inscrito en el programa.



En el mensaje se notifica la disponibilidad del pago a través de las siguientes entidades bancarias: Banco Agrario, Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco Popular, Banco de Occidente, Bancamía, Banco Caja Social, Banco ITAÚ, Banco Falabella, Banco Finandina, Banco Pichincha, Banco W, Banco Coomeva, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco GNB Sudameris, Movii, Banco Scotiabank Colpatria, Banco Serfinanza y TPAGA.



“Para este ciclo el Gobierno Nacional ha dispuesto 467'249.600.000 pesos. Trabajamos para garantizar la entrega de estos recursos a los hogares más vulnerables del país. Recordamos a los beneficiarios que al momento de cobrar deben respetar las medidas de bioseguridad para que entre todos sigamos cuidándonos”, dijo Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social.



La extensión de Ingreso Solidario es uno de los principales puntos del nuevo proyecto de Reforma Tributaria, que fue radicado de manera oficial ante el Congreso de la República el pasado 20 de julio. El proyecto busca extender el programa hasta diciembre de 2022 y ampliar la cantidad de hogares beneficiarios a 4,1 millones.



Para hacer parte de Ingreso Solidario no hay inscripciones ni intermediarios. La información está disponible en la página del programa: aquí.



