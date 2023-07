Los impactos del hambre en la economía del país

Cuando se habla de seguridad alimentaria se está haciendo referencia a la capacidad que tienen las personas para suplir las necesidades alimenticias, lo cual incluye el acceso físico y económico que se tiene a los alimentos, así como su disponibilidad.



En el caso de Colombia, para el 2022, el 28,1 % de los hogares en el país tuvieron que disminuir la calidad y cantidad de los alimentos consumidos al menos una vez durante los últimos 12 meses.



Al analizar este panorama con más profundidad, según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria presentada por el Dane y la FAO, en 5 de cada 100 hogares al menos una persona se quedó sin comer durante todo un día por falta de dinero u otros recursos en ese mismo periodo de tiempo.



En su mayoría, las dificultades de acceso a los alimentos se relacionan con la falta de activos y de recursos productivos o financieros. En ese sentido, los datos indican que al menos 19,6 millones de personas en el país reciben ingresos per cápita por $354.031, cifra en la que se estableció la línea de pobreza extrema.



Pero, el hambre no solo genera un impacto en las poblaciones más vulnerables al perpetuar condiciones como la pobreza, sino que también repercute en el desarrollo económico.



Efectos del hambre en la economía



Según Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), hay varios indicadores que relacionan a la seguridad alimentaria con la economía, tales como el Producto Interno Bruto (PIB), el desempleo, entre otros.



Buitrago señala que en lo que se refiere al crecimiento económico si el escenario de inseguridad alimentaria y desnutrición fuese diferente, el PIB del país podría incrementarse de manera significativa.



“Hay estudios que señalan que si no tuviésemos la situación de hambre que tiene Colombia actualmente, el PIB del país podría ser un 11 % superior que es cerca de 95 billones de pesos, cuatro reformas tributarias”, indicó.



Pobreza en Colombia Jessika Rodríguez / Portafolio

A esto se le suma el actual panorama de la desnutrición en el país.



De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en 2023 se han registrado 12.067 casos de niños y niñas con desnutrición aguda, de los cuales 152 han resultado en muertes.



La Cepal ha señalado que este fenómeno no solo priva a los niños de los nutrientes necesarios en su período más importante de crecimiento, generando secuelas tanto mentales como físicas que son irreversibles y permanentes, sino que también repercute en el progreso de la economía.



Lo anterior se explica porque durante los tres primeros años de vida se forma el 80 % del cerebro de los seres humanos. Por ello, la óptima nutrición es fundamental para garantizar que aumente la masa cerebral y que se conecten las neuronas.



De acuerdo con el índice de capital humano del Banco Mundial, por cuenta de la malnutrición y la baja calidad educativa, un niño nacido en Colombia probablemente sólo alcanzará del 50 % al 60 % de su potencial de ingresos.



“Si hace muchos años hubiésemos trabajado por acabar el hambre en Colombia. Si no tuviésemos desnutrición crónica, hoy en el país no tendríamos cinco millones de personas que hoy son menos inteligentes por culpa del hambre”, destacó Buitrago.



Regiones más afectadas

La ‘Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2022’ evidenció que Chocó y la Costa Atlántica son las regiones con mayores niveles de inseguridad alimentaria en Colombia, destacando a La Guajira como uno de los departamentos más críticos.



Los resultados señalan que en la zona se registra que la falta de acceso a alimentos prevalece en un 59,7 %, mientras que en el indicador grave un 17,5 %.



De hecho, recientemente, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento. Parte de los medidas que se adoptaran se concentran en dotar de agua a la región y cambiar los usos de la misma.



Inseguridad alimentaria Abaco

Estrategias contra el hambre

Según explica el director de Abaco, los bancos de alimentos se especializan en contrarrestar la pérdida y desperdicio de estos recursos en el territorio nacional.



"Estamos rescatando los alimentos que no se logran comercializar, que en Colombia son la tercera parte de los alimentos que se producen. Con la comida que se bota al año podríamos acabar el hambre en el país", señaló.



En el caso puntual de La Guajira, la entidad cuenta con una iniciativa conocida como 'Banco de hilos', un proyecto que busca fortalecer la capacidad artesanal de hombres y mujeres de la zona para que así también puedan mejorar sus ingresos a través de la comercialización de sus mochilas.



"Cada mochila nos ayuda a sostener unos comedores comunitarios para que los niños se sienten todos los días a comer. Y de esa forma vamos fortaleciendo la comunidad y sumando otros aliados", explicó.

​

Buitrago destacó que a través del ​trabajo mancomunado es posible lograr superar las secuelas que el hambre y que es un problema que "afecta la inteligencia, que afecta el desarrollo, que afecta la economía del país".



