Covid en Colombia: preocupación por aumento de contagios y muertes

Colombia viene presentando un aumento significativo de casos por covid-19. Según el Ministerio de Salud, entre el 24 y 30 de junio, se reportaron 23.827 contagios nuevos y 100 personas fallecieron a causa del virus en el país.



En Bogotá, una de las zonas donde más subió el número de casos, se registraron 8.880 durante la última semana de junio, le siguió el Valle del Cauca con 3.423 casos, Antioquia (1.960) y Barranquilla (1.942).

El Instituto Nacional de Salud (INS) manifestó que ante esta situación, provocada por el aumento de la circulación del linaje BA.5 de ómicron, los colombianos deben extremar medidas de bioseguridad.

Las autoridades de salud insisten en que se debe mantener el constante lavado de manos y, en especial, el uso del tapabocas en "espacios cerrados y con poca ventilación".



“El uso del tapabocas es racional y no se puede abandonar. Si estoy en una multitud, me pongo mi tapabocas y me protejo de todos los virus respiratorios, no solo de COVID-19. Si tengo síntomas respiratorios, me pongo mi tapabocas”, señaló Martha Ospina, directora general del INS.

