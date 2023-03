Notificaciones frenan decisión sobre integración Viva-Avianca

Aunque todo estaba previsto para que ayer la Aeronáutica Civil diera el visto bueno a la integración de Avianca y Viva, estableciendo fuertes condicionamientos y medidas remediales en busca de lograr una competencia más equitativa en el acceso al aeropuerto El Dorado de Bogotá, según pudo conocer Portafolio, la decisión, al cierre de esta edición, no se había tomado.



Mientras que el director de la autoridad aeronáutica, Sergio París, se encontraba ayer en Riohacha, Valledupar y otras ciudades, se había planeado que, en horas de la tarde, una vez la entidad expidiera la resolución respectiva y notificara a las partes interesadas, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sería quien informaría al país el contenido de la decisión administrativa.



Sin embargo, pasaron las horas y, de acuerdo con varias fuentes, ninguna de las partes había podido ser notificada, al tiempo que otros consultados señalaron que la definición de los slots (franjas de tiempo para despegue y aterrizaje de aeronaves) no habría concluido, lo cual impidió llegar a una decisión definitiva. Lo anterior porque la piedra angular del proceso, desde que se inició, ha sido la petición de que Avianca ceda una porción importante de dichos slots, sobre todo en los de horarios premium, pues allí está el mayor atractivo para ganar mercado.



De hecho, Portafolio conoció que la decisión implicaría la adopción de fuertes medidas de remediación a la asignación de los slots, proceso en el cual Avianca ofreció ceder 155 de estas franjas, en un proceso en el que el 32% correspondería a horarios premium, es decir, a operaciones que se hacen saliendo de Bogotá entre las 5 de la mañana y las 7 la mañana, y en la tarde entre las 5 y 7:00 p. m., así como las de llegada entre las 7:00 p. m. y las 10:00 p. m..



Además, fuentes del mercado dijeron que la autorización está sujeta no solo a ello sino a un proceso de reorganización de los derechos de tráfico y en posiciones de parqueo en los aeropuertos de Medellín y Cartagena.



Cambios al modelo

Y explican que si bien en el tema de slots de El Dorado la Aeronáutica Civil se rige bajo las recomendaciones de la Iata (reconocimiento de slots históricos), al haber una solicitud de integración se intentó ejercer un derecho extraordinario de reorganizar estos slots.



Sin embargo, si las aerolíneas interesadas ven que aprueban con condicionamientos muy fuertes, se abre la posibilidad de que Avianca pueda desistir de la operación de integración, si en sus análisis las cuentas dan que es mejor no materializar la integración y seguir como está.



Sin embargo, aunque se conoció que la Aeronáutica Civil, una vez notificara a las partes intervinientes y a los terceros interesados, enviaría un link con la resolución, al cierre de la edición no se había surtido este paso. Pero en el mercado aeronáutico señalaron que existe la posibilidad de que a través de Twitter la entidad aeronáutica podría informar en cualquier momento, una vez se cumplan estas condiciones.



Incluso, un consultado indicó que cabe la posibilidad de que algún interesado no hubiera quedado tranquilo con la aprobación con remediaciones y levantara la mano para pedir ajustes, e incluso que en el proceso tuviera alguna injerencia la situación que comenzó a enfrentar Ultra Air.



