Microcréditos no han sentido la disminución de los intereses 

Los créditos a empresas para la construcción de vivienda que no sea de interés social (No VIS) y en especial los microcréditos, no se han visto beneficiados de la disminución de las tasas del Banco de la República y por el contrario, han subido desde el pasado 6 de marzo, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia.



(Siguen las críticas por el lento recorte en las tasas de interés).

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, en la actual coyuntura se ha presentado una mayor percepción de riesgo asociado con clientes con un mayor perfil, la dinámica de la liquidez en el mercado y la necesidad de los agentes de mantener la calidad de la cartera de créditos, las tasas de las nuevas originaciones de crédito a empresas y personas muestran una tendencia decreciente.



(Emisor ve más pronunciada la caída de la economía este año).



Con corte al 9 de octubre, las tasas de interés promedio de las diferentes modalidades de crédito correspondientes al período de aislamiento registran una reducción frente a las tasas de interés promedio de inicio de 2020 y del periodo previo al inicio del aislamiento, dice la Superfinanciera.



Las excepciones de ese panorama son el microcrédito que estaba el pasado 6 de marzo a 36,55% mientras que para el 9 de octubre se ubicaba en 38,67%, lo que representa un aumento en el costo de modalidad de 212 puntos básicos (pbs). Sin embargo, en este segmento el aumento sería mucho más alto (292 pbs) si se midiera desde inicio de año.



Asimismo, en el ramo de crédito para construcción No VIS, se puede apreciar, desde comienzo de marzo, un aumento de 60 pbs del 9,52% al 10,12%.