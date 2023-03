Los beneficios para los usuarios de la bajada de tasas de los bancos

Efecto dominó. Así se puede describir lo que ha ocurrido con los bancos en Colombia durante esta semana, esto debido a las caídas de las tasas de interés a varios productos que manejan.



Sin embargo, se conoce poco sobre los beneficios que estos ajustes pudieran tener para los clientes de estas entidades financieras.



Jeisson Balaguera, experto en economía y director ejecutivo de Values AAA, manifestó sobre cuáles serían las razones por las cuales los bancos fueron bajando sus tasas de interés de forma sucesiva, citando el ejemplo de Bancolombia.



“Básicamente hay bancos y entidades financieras que están buscando tomar varios clientes de Bancolombia. Entonces lo que hacen es ofrecer tasas menores a las de Bancolombia; eso hizo que el banco proyectara que iba a salir una cartera importante de clientes del banco, por lo que calculó el costo que iba a tener esto, así que prefirieron bajar las tasas, pues habían muchas entidades financieras que estaban ofreciendo tasas de interés a un mejor puntaje a las de Bancolombia”.



Por su parte, Hernando Zuleta, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, manifestó que la caída de las tasas de interés podría beneficiar a las personas que no tenían la capacidad de pagar los anticipos de la tarjeta antes de los ajustes que hicieron los bancos en este aspecto.



“Cuando las tasas estaban altas, quien podía pagar anticipadamente la tarjeta de crédito lo hacía y quien no podía se quedaba en riesgo de quedar en mora, es decir, de no poder pagar sus créditos. En estas circunstancias, la decisión de Bancolombia facilita que quienes tengan deudas con ellos, en particular deudas de tarjeta de crédito, puedan pagarlas, de manera de que están trabajando para su propio beneficio”.



En resumen, según el experto, las personas que más se beneficiarían serían aquellas que posean tarjeta de crédito y que tengan un gran endeudamiento.



"Los beneficiarios son los usuarios que tienen tarjeta de crédito y están altamente endeudados con esta. Esto podría ser contraproducente si esa caída de la tasa de interés incentiva el consumo, que es lo que quiere desestipular el Banco de la República con tasas altas. Sin embargo, la tasas siguen siendo tan altas y la situación sigue siendo tan compleja, que no creo que haya un estímulo a gastos con tarjeta de crédito con esa medida”, sentenció Zuleta.



PORTAFOLIO