El día que la EPS Sanitas alertó por su viabilidad financiera

Este martes 2 de abril de 2024, se confirmó la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud.

Para llegar a este punto, la entidad pasó por varios momentos, desde alertar por su viabilidad financiera hasta, según el Ministerio de Salud, pedir entrar a un plan de reorganización.



El camino de Sanitas hasta la intervención

A finales de agosto de 2023, Sanitas y las EPS Compensar y Sura, tres de las más grandes del país, le enviaron una carta a Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, alertando sobre la viabilidad financiera de sus operaciones.

"Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población", aseguraron.



Sanitas y sus pares evidenciaron tres aspectos relevantes que, según ellas, debían ser tratados para garantizar el acceso oportuno de los usuarios a los servicios de salud: un valor insuficiente de la UPC para atender el plan de beneficios en salud; no lograr una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables y el pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

Agregaron que si no se tomaban las medidas pertinentes, sería difícil prestar los servicios de salud y pusieron a disposición del Minsalud su "conocimiento y experiencia para apalancar un sistema de salud que cuide el avance alcanzado hasta aquí y en el que se revisen los temas que aún necesitan transformarse con la celeridad que reconozca la situación actual para nosotros como actores del sistema, y la necesidad de mantener un modelo que cuide a los usuarios", cerraron, al tiempo que solicitaron una cita personal con el ministro Jaramillo".



Para la misma época (finales de agosto de 2023), Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de la EPS Sanitas, le explicó a Portafolio las razones por las que hablaban de una insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), además de los retos a los que se tenían que enfrentar.

Dijo que "hemos empezado a tener pérdidas que han agotado nuestro patrimonio. Entre el 2022 y 2023 se ha agotado en más de $400.000 millones; la situación de insuficiencia consumió nuestro patrimonio. Hasta hace dos años lo teníamos intacto y la reserva técnica calculada e invertida completa. Lo que pasó es que el patrimonio se extinguió y ahora empezamos a agotar la reserva técnica y la siniestralidad es alta. Al ritmo que vamos, agotaremos la reserva técnica y lo que va a empezar a ocurrir es que no podremos pagar nuestras obligaciones. Hoy cumplimos con esos pagos y con el Plan de Beneficios a la Salud (PBS) no tenemos cartera vencida".

En ese momento, Rueda Sánchez también dijo que entrarían a unas mesas técnicas con el Gobierno Nacional para buscar soluciones a la problemática financiera de la EPS.

No obstante, explicó que si no avanzaban las mesas de trabajo y no se llegaba a un acuerdo, "no voy a tener recursos suficientes para pagar a la red y voy a empezar a incumplir los pagos, lo que va a llevar a una limitación de los servicios y la desatención de los usuarios (..) En lo de la suficiencia de la UPC, no hay una deuda; es una insuficiencia. Otro tema es lo no PBS (Plan Básico de Salud). También hay una discusión sobre si es deuda o no. Hay una cartera con la red de $300.000 millones, pero no con el PBS sino en presupuestos máximos".

Cara a cara con Cruz Verde y supuesto pedido para entrar en plan de reorganización

A finales de octubre de 2023, la cadena de droguerías y farmacias Cruz Verde anunció que ya no continuaría con el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no estén incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS) de los usuarios afiliados a Sanitas.

La razón de esta decisión estaba sustentada en una deuda por concepto de medicamentos e insumos No PBS de la EPS que, según Cruz Verde, sumaba para esa fecha unos 400.000 millones de pesos.

Ante esto, la Supersalud le solicitó a Sanitas la activación de un plan de contingencia inmediato para garantizar la continuidad en la dispensación de medicamentos a sus usuarios.

Y a inicios de noviembre de 2023, la propia Supersalud abrió averiguaciones preliminares contra la EPS por la presunta negación en el suministro de medicamentos e insumos requeridos por una parte de su población afiliada.

Uno de los últimos 'pasos' de Sanitas fue que Guillermo Alfonso Jaramillo, el Minsalud, aseguró, a finales de noviembre de 2023 que la entidad solicitó un plan de reorganización institucional en el país, "mientras sus empresas son vigorosas y florecen por todas partes de América”.

