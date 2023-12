Inversiones e ingresos: así se sienten los colombianos de cara a 2024

La mayoría de los países alrededor del mundo enfrentan considerables desafíos derivados económicos en el último tiempo.



Colombia no es la excepción. Prueba de ello es el decrecimiento que ha vivido el país, siendo la caída de -0,3 % en su Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre del año la muestra más clara.



Este descenso representa una disminución de más de 7 puntos porcentuales en comparación con el 7,4 % alcanzado en el mismo periodo del año anterior, marcando así el peor decrecimiento desde la pandemia del covid-19.



A esto se suma que el país presenta una de las tasas de interés más altas de la región latina (13 % para diciembre) y una de las más elevadas en términos reales (tasa de interés descontando el componente inflacionario).



No obstante, a pesar de este contexto desafiante, los colombianos mantienen un optimismo respecto a sus ingresos, como lo refleja la tercera edición del Índice de Ánimo Inversionista.



Según este índice, el 84% de las personas en Colombia no prevé una reducción en sus ingresos durante los próximos 12 meses, e incluso un 35% asegura que estos aumentarán.



Valdemaro Mendoza, Cofundador y Deputy CEO de Tyba por Credicorp Capital, señala que, aunque Colombia es el país más optimista, no remonta a los niveles del 2021.



Según el informe, la mayoría de las personas en Colombia, Perú y Chile reconocen que no se encuentran en situaciones financieras óptimas para la inversión



En cuanto al conocimiento, el Cofundador de Tyba por Credicorp Capital afirmó que cada vez más colombianos se sienten bien informados acerca de cómo invertir. Esto puede reflejar un creciente interés dado el aumento de fuentes de información disponibles, entre ellas las redes sociales, que ocupan nuevamente la primera posición como fuente de aprendizaje.



Sobre las preferencias de inversión, se confirma la inclinación de los colombianos por la finca raíz.



En cuanto a los métodos de ahorro más populares en Colombia, las billeteras virtuales y cuentas digitales se han posicionado como el principal en 2023 (37%), desplazando a los bancos tradicionales al segundo lugar (31%). Además, tienen una mayor penetración que las tarjetas de crédito como producto financiero.



Con respecto a los canales de inversión, el banco tradicional sigue siendo el medio preferido por la mayoría de los colombianos en 2023, con un 57%.



Finalmente, en el informe se evidenció que después de la pandemia, los colombianos han comenzado a planificar financieramente con mayor frecuencia y se han planteado metas a un plazo mayor.



