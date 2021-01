‘Inversionistas deben tener cuidado con los asesores independientes’

Pese a que en Colombia hay un debate acerca del papel que cumplen los asesores independientes de inversiones, el Autoregulador del Mercado de Valores (AMV) hizo un llamado para que los inversionistas sepan que si un profesional les hace recomendaciones debe estar certificado por la entidad.



Michel Janna, presidente del AMV, dijo que en la actualidad, según las reglas del gobierno, si una persona quiere asesorar en inversiones debe cumplir el requisito de estar certificado y estar vinculado a un intermediario.



“Hay gente que recomienda acciones, bonos, fondos y otros títulos o divisas que no cumplen estos requisitos. Es importante que las personas sepan que esos asesores deben cumplirlos”.



Así, si un cliente pierde recursos al hacer operaciones bajo recomendaciones que no tienen conocimientos o lo hacen con dolo, no tendría a quién reclamarle y el responsable puede incurrir en delitos penales, indicó Janna.



El ejecutivo anunció un vuelco al proceso de certificación de los 4.000 asesores financieros, operadores, traders y directivos que tienen responsabilidades en el mercado de valores.



Janna dijo que esas modalidades profesionales son una actividad de interés público y quienes las desempeñan tienen que estar certificados y cumplir criterios de tipo profesional y ético.



Los asesores financieros son los que hacen propuestas de inversiones, los operadores o traders son los que compran y venden papeles de la Bolsa de Valores de Colombia y divisas en el mercado SET FX y del Banco de la República y los directivos son responsables de las operaciones.



Los exámenes de certificación se vienen realizando desde hace ya casi 12 años y tienen una vigencia de tres o cuatro años, tiempo después del cual la persona tiene que recertificarse.



Janna dijo que acogiendo las mejores prácticas internacionales se cambiará el examen por una modalidad de educación continuada que el interesado debe completar, con cursos interactivos.



Ese cambio es grande y se aplicará desde la mitad de año y eso marca un hito para las más de 4.000 personas certificadas y las 7.000 certificaciones vigentes pues hay personas certificadas en varias modalidades.



Según el presidente de la AMV, en el 2020 se tomaron 124 medidas ante asesores, traders y directivos, de las que 35 fueron advertencias, 45 instrucciones, un plan de ajuste, 41 recomendaciones, dos reuniones de alta gerencia.



Además, hubo 10 procesos fallados, 10 personas naturales sancionadas y una compañía sancionada, todos con multas por un valor total que sumaron $536 millones.

Además, tras sendos procesos disciplinarios, también se decidió expulsar a dos operadores del mercado.



El directivo dijo que la entidad quiere anticiparse a la sanciones, pues a veces hay desconocimiento de las normas. Para ello el año pasado se realizó la capacitación de 950 personas y eso mitiga esos incumplimientos por desconocimiento.



“Hay otros que lo hacen con dolo y de manera preventiva revisamos los protocolos de las firmas y para que lo prevengan”, dijo.