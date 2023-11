Inversionistas se anticipan y retoman la emisión de bonos

Ante un inminente inicio de baja de tasas de interés del Banco de la República por la disminución de la inflación, la emisión y colocación de títulos se comenzó a reactivar, casi de manera simultánea, en las operaciones internacionales y locales y para antes de finalizar el año se esperan al menos tres nuevas transacciones en el país.



Al tiempo que el Banco de la República realizaba su reunión de Junta Directiva el 31 de octubre, en la que se mantuvo inalterada la tasa de política monetaria en 13,25%, Ban100, un banco pequeño, especializado en libranzas y que hace nueve meses se llamaba Credifinanciera, colocaba en el Segundo Mercado (solo para inversionistas institucionales y profesionales) una emisión de titularización de cartera por $90.000 millones.



Fueron dos series de papeles con vencimiento en siete años y los recursos provenientes de la operación se están destinando para dar más créditos a los segmentos base de la población colombiana.



El agente de manejo de la titularización fue Fiduciaria Coomeva, mientras que la estructuración estuvo a cargo de la firma Pronus, que permitieron que la titularización recibiera la confianza del mercado en una coyuntura de altas tasas, más aversión al riesgo y volatilidad, en un entorno macroeconómico global marcado por alta inflación.



Pronus dijo que lo más destacado de la operación es que fue la primera en el Segundo Mercado en este año y la primera titularización de cartera de libranzas de un establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la historia.



Por su parte, el 2 de noviembre la compañía Finesa realizó su primera emisión de bonos ordinarios, también en el Segundo Mercado, por $80.000 millones. Davivienda Corredores, Comisionista de Bolsa, actuó como estructurador y agente líder colocador y Advocat Servicios Legales como asesor legal.



Finesa se convirtió en un nuevo emisor de valores del mercado de capitales colombiano con la colocación. Los bonos ordinarios colocados le permiten diversificar sus fuentes de fondeo. Esta es una sociedad comercial dedicada y especializada en la colocación de créditos para la adquisición de vehículos y pólizas de seguros, no vigilada por la Superintendencia Financiera, con presencia física en 9 ciudades y equipos comerciales en 14 adicionales con atención a nivel nacional a través de sus canales digitales.



Vienen más antes de fin año saldrían al mercado a ofrecer títulos en tres o cuatro emisiones de Excelcredit, por un monto cercano a $100.000 millones y una nueva operación de titularización de cartera de Ban100, aunque de esta no se conoce el monto de la operación.



Al igual de lo que sucedió con la colocación de bonos sociales del Gobierno colombiano en los mercados internacionales el 7 de noviembre, por US$2.500 millones y la de los bonos sostenibles de Grupo Energía Bogotá (GEB) el jueves 9 de noviembre por US$400 millones, las operaciones se dan en ventanas de oportunidad cuando no hay gran volatilidad, para evitar que las tasas de corte sean demasiado altas o cuando haya alto apetito de riesgo por parte de los inversionistas.



Por ejemplo, los papeles de Colombia recibieron órdenes de compra por cerca de US$12.900 millones, es decir 5,1 veces lo emitido y por los de GEB una sobredemanda de 2,8 veces.



En días pasados, aunque no fue de dominio público, una reconocida entidad tuvo que aplazar una colocación en el mercado local pues en el día previsto para hacerlo hubo una alta volatilidad interna y externa y los agentes decidieron dejar para otro momento la operación.



Un especialista en banca de inversión que prefirió que se omitiera su nombre dijo que entre 2022 y parte de este año “ha habido una falta de apetito por instrumentos de renta fija y variable por las altas tasas de interés. Las tasas son la manera de descontar los flujos de caja y al subir la tasa cae el precio del papel”.



Ahora, que se vislumbra una baja de tasas, la situación comenzó a cambiar y se muestra con las operaciones realizadas y las que están listas para colocarse y según el especialista, se va a presentar una reactivación del mercado de renta fija y algo el de renta variable.



