Invertir en dólares: cuáles son los riesgos que hay con la divisa

El 30 de junio se cumple el plazo máximo para que los empleadores realicen el pago de la prima de servicios, la cual corresponde al salario de 30 días trabajados y que se paga en dos cuotas, una a mitad de año y la segunda en el mes de diciembre.



Esta prestación representa un ingreso extra para millones de trabajadores del país, por lo que la disyuntiva para muchos de quienes reciben este dinero está en si es mejor ahorrarlo o invertirlo.



En algunos casos, hay quienes prefieren destinar estos recursos para la inversión de activos, como el dólar, para poder duplicar esta entrada o sacarle algo más de provecho, pero ¿qué tan recomendable es?



Invertir la prima ¿sí o no?



De acuerdo con Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y experto en finanzas personales, al ser el dólar una moneda volátil, no hay certeza de cuánto se va a ganar o perder con esa inversión.



“Alternativas como el dólar para invertir el dinero de la prima, podrían ser buenas, sobre todo para las personas a las que les guste el tema y estén dispuestas a correr riesgos. Es decir, pueden ganar plata, sí, pero también pueden perder”, destacó.



En el caso de divisa en Colombia, el billete verde ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses. Si bien algunos expertos apuntan a que este comportamiento se mantenga, e incluso llegué a sobrepasar la barrera de los $4000, el curso del dólar suele estar marcado por factores tanto internos como externos que pueden cambiar su rumbo.



Activos de riesgo iStock

En ese sentido, el experto recomienda que en lo que se refiere a este tipo de inversiones es importante disponer con capital que se pueda arriesgar. Es decir, el dinero que no está previsto para otros gastos.



Useche también señala que, si bien cada día son más las alternativas de inversión en el mercado, “el mejor punto de partida es invertir en activos que sean reconocidos y a través de canales que sean formales para que se tenga la tranquilidad de que son legales”.



Además, recalca en la importancia de cerciorarse en que los canales de inversión cuenten con la autorización para operar. De esta manera, también se evita caer en las promesas falsas que se promocionan en redes.



“Desconfiemos también, así la fachada sea dólar, criptomonedas, oro o petróleo, de esas promesas de grandes rendimientos en tiempo corto. Eso no existe. Es muy importante ser muy precavido y saber, como dice el dicho, ‘que de eso tan buen no dan tanto”, indicó.



En el caso de activos electrónicos, como las criptomonedas, el experto recomienda visitar la página de Colombia Fintech para poder asegurarse cuáles son esas empresas que están autorizadas para hacer este tipo de transacciones con criptoactivos.



PORTAFOLIO