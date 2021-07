Banco Caja Social investigará denuncia de billetes falsos en cajero

El pasado jueves 1 de julio, se dio a conocer una denuncia sobre supuestos billetes falsos entregados por un cajero automático del banco Caja Social.



El hecho ocurrió en el centro comercial Metrocentro, de Barranquilla.

Según trascendió, un hombre se dirigió a las oficinas del banco cuando, tras retirar del cajero 1 millón de pesos, notó que recibió 20 billetes de 50.000 pesos y todos eran falsos.



(Vea: Suroccidente del país concentró variaciones negativas de la inflación).



El banco informó que, en efecto, los billetes que entregó el hombre diciendo que los había sacado del cajero eran falsos, por lo que procedieron a "solicitar la cédula de la persona para abrir investigación formal".



El hombre, dijo el banco, se negó a entregar los datos solicitados y comentó que él no era el titular de la cuenta, que lo es el esposo de una familiar suya, a quien procedió a llamar.



(Vea: Las grandes petroleras que perforarían costas colombianas en el 2022).



Tras la llamada, el hombre se retiró de las oficinas sin entregar los datos, por lo que no se presentó ningún tipo de reclamación en ese momento.



Ante la situación, Caja Social aclaró que no ha habido más situaciones relacionadas con billetes falsos en sus cajeros, como se llegó a comentar. También afirmó que, revisando los registros, se identificó el cajero de los supuestos billetes y se comprobó que "no dispensó 20 billetes de 50.000 pesos en la transacción motivo de investigación y que el cajero estaba aprovisionado con billetes auténticos".



"Una vez contactado el titular de la cuenta, él dijo que estaba enterado de todo, por lo que el banco dará continuidad a la investigación", agregó la entidad financiera.



(Vea: Los 5 tipos de fraude más frecuentes en internet y cómo prevenirlos).



Finalmente, reiteró que el uso de los productos financieros es "personal e intransferible, como se indica en el reglamento de todos ellos".



PORTAFOLIO