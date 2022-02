Por qué el ataque cibernético al Invima encarecería más los productos

Miles de contenedores llenos de mercancía no se pueden movilizar y quedan represados en los puertos.

Los sistemas informáticos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) han venido presentando fallas desde el comienzo del mes, tal y como ocurrió el pasado 6 de febrero.



(Lea: Desaceleración y crisis logística, riesgos del comercio en el 2022).

Por esto, los certificados y documentos de comercio exterior no se pueden emitir a tiempo y, a causa de esto, miles de contenedores llenos de mercancía no se pueden movilizar y quedan represados en los puertos.



Los gremios y empresarios en Colombia miran con preocupación esta situación que podría atenuar la alta inflación del país, que en enero de este año fue de 6,94%. Los alimentos, medicamentos, cosméticos y demás insumos, principalmente, aquellos que requieren procesos de nacionalización podrían encarecerse más.



(Lea: Los retos del país tras consolidar un crecimiento económico de 10,6%).

¿QUÉ DIJERON LOS GREMIOS?

El presidente de Analdex, Javier Díaz, señaló que “vemos esto con mucha preocupación. Lo que nos dicen es que la página fue secuestrada por un hacker, entonces no está en funcionamiento y eso ha causado muchos problemas. La gente no tiene mucha información y no sabe qué hacer”.

Según el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos de Comercio Internacional (Fitac), Miguel Espinosa, se deben plantear soluciones alternas para esta situación, de lo contrario los cárnicos, pescado, dispositivos médicos y equipos biomédicos serían algunos de los productos que más generarían sobrecostos.

Esto, principalmente, porque estos insumos deben conservar su cadena de frío. “Esos artículos tienen un riesgo importante (...) los empresarios han explorado la opción de poder usarlos en otras terminales de diferentes latitudes para que no se dañen aquí en el país”, agregó Espinosa.



(Lea: La actividad económica en el país fue de 11,8 % en diciembre del 2021).

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, planteó que “mientras se soluciona el inconveniente, se permita la gestión manual de los trámites como el pago de los servicios de inspecciones sanitarias en puertos, aeropuertos y pasos de fronteras, para agilizar los comprobantes y demás documentos”.

Sin embargo, las revisiones de carga en los puertos, que antes tomaban entre cuatro y cinco horas, al hacerlas de forma manual se tardan entre uno y dos días.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DEL INVIMA?



El pasado miércoles, la entidad emitió un comunicado sobre las nuevas medidas administrativas para garantizar continuidad en la prestación de los servicios.



“Con el fin de minimizar las afectaciones en las actividades de exportación e importación en el país. Se ha volcado el talento humano, para que las revisiones en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, se hagan de manera manual y documental, teniendo en cuenta que el propósito indeclinable del Instituto es velar y proteger la salud pública de Colombia”, afirmó el Invima.



(Lea: EE. UU., China y México, principales socios comerciales de Colombia).

De acuerdo con la entidad, el permiso de importación se puede realizar a través de la ventanilla única de comercio exterior; así como la expedición de certificados de venta libre y autorización de materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, entre otros trámites.



PORTAFOLIO