Cada punto más de inflación de alimentos sube pobreza 0,25 pps: Anif

La inflación golpea más duro los hogares de bajos ingresos, y por algo se le cataloga popularmente como “un impuesto para los pobres”. Si bien el aumento general de precios llegó en febrero a 8,01%, al hacer el cálculo por niveles de ingreso, para las familias pobres la inflación en 9,71%, según el Dane.



Ante la escalada que ha tenido en los últimos meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el centro de estudios económicos Anif realizó un análisis sobre el impacto que podría tener la inflación actual sobre las líneas de pobreza y pobreza extrema, y concluyó que “por cada punto de crecimiento de la inflación de alimentos por encima de la inflación total, la pobreza extrema incrementaría 0,25 puntos”.



Cabe recordar que los alimentos han sido el rubro que más ha sentido el efecto de la inflación, y para febrero vieron un alza mensual de 3,26%y ya registraban un incremento anual en sus precios de 23,3%.



Así mismo, la revisión hecha por Anif, encontró también que “por cada punto de crecimiento de la inflación de los hogares pobres por encima de la inflación la pobreza incrementaría 0,5 puntos”.



De acuerdo con Mauricio Santamaría, presidente de Anif, “si los precios de los alimentos hubieran subido en 2020 lo que han subido hoy, la pobreza extrema no hubiese sido 15% sino 19,3%, es decir, 2 millones más de personas en la pobreza extrema, eso es lo que va a causar el incremento de la inflación este año”.



Y añadió que “en pobreza moderada no hubiera sido 42,5% sino 43,8%. Eso es un tema de bienestar de los hogares, que no están teniendo suficiente dinero para comer”, dijo Santamaría en un evento organizado por Portafolio esta semana. Esto implicaría que 570.000 personas más estaría en condición de pobreza en el país de haberse dado ese escenario.



“La inflación está en 8% y es un número muy alto, el doble de la meta que tiene el Banco de la República, pero la inflación no es un cuento que solo debe preocupar a los economistas, pone a sufrir a todo el mundo, pero sobre todo a los más pobres”, dijo el presidente de Anif.



LA LÓGICA DETRÁS DEL MODELO



Para dicho cálculo, según explicó Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif, el centro de estudios económicos tomó los últimos datos de pobreza oficiales del Dane, que son de 2020. “Lo que hicimos fue tomar la línea de pobreza extrema y la línea de pobreza monetaria y ajustamos los valores con los niveles de inflación que se ven hoy”, dijo Rodríguez, quien explicó que se revisó el impacto de cada punto adicional por encima de la inflación.



Por ahora el Dane no ha revelado las cifras de incidencia de pobreza para 2021, y se espera sean entregadas entre abril y mayo.



Rodríguez aclaró, sin embargo que se espera que las cifras de pobreza para 2021 mejoren, en línea con la recuperación que han tenido los ingresos de las familias, aunque aún falta un camino importante para volver a los niveles de ingreso de 2019, lo que podría reflejarse también en las estadísticas de pobreza.



“En el año 2022, donde estamos viendo un incremento muy alto en la inflación, y eso sin duda tendrá un impacto más fuerte en los hogares pobres y vulnerable, eso es lo que muestra el ejercicio”, aseguró el vicepresidente de Anif.



En adelante, según el economista, es necesario que el Banco de la República continúe tomando decisiones de política monetaria para mitigar el incremento en la inflación, que asegura, seguirá viéndose en los próximos meses.



“Si tenemos inflaciones altas de manera persistente, quienes se van a ver más afectados son los hogares pobres y vulnerables, y además podríamos tener otros efectos como que se cierran los canales crediticios de más largo plazo, algo que ocurría en la década de los 70”, dijo Rodríguez.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE